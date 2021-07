Cat de arogant a fost comisarul Ciocan cu agentii care l-au oprit in trafic: "Mi-am declinat identitatea tocmai ca sa intelegeti cine sunt" VIDEO

Ministrul de Interne a declarat ca a dispus verificari cu privire la incidentul in care a fost implicat comisarul sef Cristian Ciocan. Fostul purtator de cuvant al Politiei Capitalei le-a spus colegilor sai de la Sectia 4 de Politie Bucuresti, cei care l-au oprit pentru verificari, ca si-a declinat identitatea tocmai pentru ca ei sa inteleaga cine este el.Conform unor informatii publicate pe site-ul organizatiei sindicale Europol, Christian Ciocan a incalcat legea prin 7 fapte, care au fost constatate de catre patrula de ordine publica din cadrul Sectiei 4 Politie. Amenda primita depaseste 5.000 de lei."In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini referitoare la o situatie inregistrata in municipiul Bucuresti, cu referire la respectarea prevederilor rutiere, in care sunt implicati angajati din diferite structuri ale MAI, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat efectuarea de verificari pentru stabilirea datelor exacte si pentru o informare corecta a opiniei publice.In functie de rezultatul acestor cercetari, vor fi dispuse masuri legale in consecinta", a transmis Ministerul de Interne.Ciocan a patruns pe o strada unde actiona indicatorul "Accesul interzis" si a refuzat sa se legitimeze la solicitarea agentilor, asteptand probabil sa fie recunoscut de colegii sai.Ulterior, agentii de politie au constatat ca autoturismul condus de Ciocan are ITP-ul expirat din anul 2018, nu era asigurat, lipsea una din placutele de inmatriculare, nu avea actele asupra si a refuzat sa respecte indicatiile politistului", a anuntat Sindicatul Europol.Pentru cele 7 fapte, Christian Ciocan a fost amendat cu aproximativ 6.000 lei, i-a fost retinuta placuta cu numarul de inmatriculare si i-a fost suspedat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru 30 de zile.