Clipe emoționante în Premier League. Danezul Eriksen a jucat primul meci după infarctul de la Euro 2020. Reacția publicului VIDEO

Danezul Christian Eriksen, care a avut un episod cardiac grav la Euro 2020, a revenit pe teren, sâmbătă, la meciul Brentford – Newcastle, scor 0-2, din etapa a XXVII-a a campionatului Angliei.

Eriksen, component al echipei Brentford, a intrat pe teren în minutul 52. De la problemele cardiace avute la Euro-2020, Eriksen trăieşte cu un defibrilator, ceea ce l-a obligat să-şi rezilieze contractul cu Inter Milano, acest tip de aparat fiind considerat incompatibil cu practicarea fotbalului profesionist din Italia. Ceea ce nu este cazul în Anglia.

What a special moment 🌟

The entire stadium stands up and applauds Christian Eriksen who returns to competitive action 259 days after suffering a cardiac arrest at Euro 2020 👏🏽🇩🇰@TheAthleticUK #BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/qC9W27AWY4