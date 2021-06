Prima poza cu danezul Eriksen pe patul de spital. Ce a transmis fotbalistul

Danezul este in recuperare dupa ce a suferit un infarct in timpul meciului Danemarca - Finlanda si a lesinat pe gazon.Eriksen este acum in afara oricarui pericol. El se afla intr-un spital din Copenhaga, unde este supus la investigatii amanuntite.Fotbalistul danez a transmis un mesaj oamenilor care l-au sustinut."Mii de multumiri oamenilor din intreaga lume. Au insemnat foarte mult pentru mine si pentru familia mea.Sunt bine, fac investigatii. Le doresc mult noroc fotbalistilor Danemarcei in meciul urmator", a spus Eriksen de pe patul de spital.Fotbalistul a lesinat pe gazon in timpul meciului Danemarca - Finlanda de la EURO 2020.Fotbalistul si-a revenit numai dupa interventia prompta a medicilor care l-au resuscitat mai multe minute.