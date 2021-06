EURO 2020: Intalnire emotionanta. Christian Eriksen si-a vizitat colegii de la nationala dupa iesirea din spital. "A fost fantastic sa-l vedem"

Jucatorii nationalei Danemarcei au fost foarte incantati si emotionati de vizita colegului lor."A fost fantastic sa-l vedem, cu ochii nostri si nu printr-un ecran. A fost minunat sa putem vorbi cu el si sa-l imbratisam, sa vedem ca el si familia lui sunt bine, in ciuda circumstantelor", a declarat, sambata, mijlocasul Andreas Skov Olsen, potrivit agentiei Belga.Christian Eriksen le-a facut o vizita surpriza colegilor sai de echipa, fiind insotit de sotia sa, de copiii sai si de mama sa."Am intrerupt antrenamentul. Era exact ceea ce aveam nevoie. A fost un sentiment de dragoste si bucurie. A fost minunat sa-l vedem cu familia. Acest lucru ne va oferi un mare impuls inaintea meciului cu Rusia", a spus si mijlocasul defensiv Christian Norgaard.Ultima in Grupa B, fara niciun punct dupa infrangerile suferite in fata Finlandei (0-1) si Belgiei (1-2), Danemarca va trebui sa invinga, luni, Rusia, in ultimul meci al grupei, pentru a spera sa se califice in optimile de finala.Belgia a acumulat sase puncte si este deja calificata in faza urmatoare, iar Finlanda si Rusia au cate trei puncte.