Ce a spus eroul danezilor de la EURO 2020 după ce l-a salvat pe Christian Eriksen de la moarte

“Nu sunt un erou, am făcut doar ce trebuia să fac, fără să mă gândesc, ca oricine altcineva. Eram pregătit să rămân calm, ca toţi colegii mei. A fost o muncă de echipă. Evident, am fi procedat la fel dacă ar fi fost un adversar. Singurul lucrru care contează este că acum Christian este bine. Este cel mai important. Pe mine m-a ghidat instinctul şi am făcut automat ce trebuia să fac. Sper că a fost ultima dată când mi se întâmplă aşa ceva”, a spus Kjaer.Christian Eriksen, în vârstă de 29 de ani, a căzut pe teren şi a avut nevoie de minute în şir de resuscitare, la 12 mai, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.Simon Kjaer a fost unul dintre primii jucători care au intervenit după prăbuşirea lui Eriksen pe teren. Kjaer i-a curăţat căile respiratorii ale coechipierului său, i-a aplicat manevre de resuscitare, le-a spus celorlalţi jucători să formeze un scut în jurul fotbalistului şi a consolat-o pe partenera colegului său.