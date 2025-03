Jurnalista Christiane Amanpour se declară șocată de cearta din Biroul Oval: „Niciodată în istoria diplomaţiei moderne nu am văzut aşa ceva” VIDEO

Celebra jurnalistă Christiane Amanpour de la CNN a fost şocată de disputa din Biroul Oval dintre preşedintele Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ea a afirmat că nu a mai văzut aşa ceva în istoria diplomaţiei moderne.

„Niciodată în istoria diplomaţiei moderne, a războiului, a păcii, indiferent ce, nu am văzut aşa ceva. Niciodată, niciodată”, a spus Amanpour, în vârstă de 67 de ani, şefa corespondenţilor de la CNN.

„Trebuie doar să sperăm că, pentru siguranţa lumii libere şi pentru poporul american, pentru poporul european, pentru poporul ucrainean, aceşti doi preşedinţi vor respira şi vor încerca să îşi aplaneze diferenţele. Acesta a fost un atac complet personal, cu atât de multe neadevăruri şi fapte false”, a adăugat ea.

Înregistrarea audio a început să se întrerupă în timp ce ea a adăugat: „Este imposibil de înţeles ce se va întâmpla în continuare. Singura persoană care profită de pe urma acestei situaţii este preşedintele Putin”.

Christiane Amanpour’s reaction to the Oval Office ambush has me shook. I feel like she’s seen it all.

