Christine Lagarde cedează în fața presiunilor inflaționste! Schimbare de poziție a Băncii Centrale Europene

Inflația în zona euro a devenit o problemă prea presantă pentru a mai fi ignorată de Banca Centrală Europeană, care lasă de înțeles că va avea loc o schimbare a politicilor sale în domeniu.

Președintele Băncii Centrale Europene – BCE, Christine Lagarde, a declarat joi, în cadrul conferinței de presă de după ședința de politică monetară, că instituția pe care o conduce este pregătită să utilizeze pe parcursul lui 2022 toate mijloacele de care dispune pentru a tempera presiunile inflaționiste din zona euro.

Este o nuanțare foarte importantă a politicilor BCE legate de nivelul dobânzilor, în condițiile în care Christine Lagarde insista în precedentele luări de poziție că dobânda monetară pentru zona euro nu va crește anul acesta.

Inflație fără precedent în zona euro

Președintele BCE a admis însă joi că această măsură nu mai este exclusă, în condițiile în care rata anuală a inflației se păstrează la un nivel mai ridicat decât se anticipase, ba, mai mult, presiunile inflaționiste vor afecta condițiile economice pentru o perioadă mai lungă de timp decât s-a crezut inițial.

Trebuie precizat că rata anuală a inflației a consemnat un nou avans pentru zona euro în ianuarie 2021, ajungând la 5,1%, în comparație cu decembrie 2020, când era 5%.

Prețurile energiei continuă să fie principalul motiv pentru rata ridicată a inflației. Impactul lor direct a reprezentat mai mult de jumătate din inflația generală în ianuarie, iar costurile energiei împing, de asemenea, prețurile în multe sectoare.

Creștere economică moderată

Prețurile alimentelor au crescut, de asemenea, din cauza factorilor sezonieri, a costurilor ridicate de transport și a prețului mai ridicat al îngrășămintelor. În plus, creșterile de prețuri au devenit mai răspândite, prețurile unui număr mare de bunuri și servicii crescând semnificativ, a precizat președintele BCE.

Economia zonei euro continuă să se redreseze, dar se așteaptă ca creșterea să rămână moderată în primul trimestru.

Deși perspectiva inflației este incertă, este probabil ca inflația să rămână ridicată mai mult decât se aștepta anterior, dar să scadă în cursul acestui an.

Dobânzile la depozite vor ieși din teritoriul negativ

BCE este pregătită să își adapteze toate instrumentele, după caz, pentru a se asigura că inflația se stabilizează la ținta de 2% pe termen mediu, a arătat Christine Lagarde, care se confruntă cu critici la nivel european pentru că, spre deosebire de Rezerva Federală Americană – FED și Banca Angliei a întârziat măsurile de răspuns la adresa inflației fără precedent în istoria recentă cu care se confruntă economia mondială.

În consecință, traderii de pe piețele financiare anticipează acum că BCE va opera o majorare a dobânzilor până la finele lui decembrie 2022, iar băncile au început deja să își ajusteze prognozele.

Astfel, șefii de strategie de la Goldman Sachs Group Inc., Commerzbank AG and Bank of America Corp. mizează deja pe o majorare a dobânzii-cheie pentru depozitele din zona euro până la 0%, la finele lui 2022, în condițiile în care indicatorul stabilit de BCE pentru randamentul depozitelor se află în acest moment la un nivel negativ record de minus 0,50%, scrie Bloomberg.

Banca Angliei a reacționat deja

Prin urmare, pe baza explicațiilor date joi de Christine Lagarde, analiștii financiari se așteaptă ca, în ciuda declarațiilor din ultima vreme ale președintelui instituției, BCE să majoreze dobânda de politică monetară atât la reuniunea Consiliului Guvernatorilor din septembrie 2022, cât și la cea din decembrie 2022.

În context, Banca Angliei a făcut joi prima majorare consecutivă a dobânzii cheie din 2004, cu 0,25 puncte procentuale, la 0,5%, şi a început procesul de înăsprire cantitativă a politicii monetare, în cadrul eforturilor de a limita inflaţia care a atins în decembrie maximul ultimilor 30 de ani.

Banca a dat startul la majorările ratelor în decembrie, crescând dobânda cheie la 0,25%, de la minimul istoric de 0,1%.

