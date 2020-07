Planul relansarii economice europene "ar fi putut sa fie mai bun", este de parere sefa BCE Christine Lagarde

Acordul incheiat la Bruxelles cu privire la un fond al relansarii economice europene in valoare de 750 de miliarde de euro in vederea sustinerii economiilor tarilor celor mai grav afectate de pandemia noului coronavirus "ar fi putut sa fie mai bun" - printr-o proporite mai mare de subventii fata de imprumuturi - a declarat Lagarde."Ar fi putut fi mai bun, dar este un proiect foarte ambitios", a declarat directoarea BCE intr-un interviu difuzat miercuri in direct de cotidianul american.Prima femeie care conduce institutia europeana, Lagarde a apreciat ca femeile aflate la conducere au gestionat mai bine criza covid-19 in tarile lor decat omologii lor barbati."Este destul de fascinant, de fapt, cand te uiti la aceste tari care au fost conduse de femei, drumul pe care l-au luat, politicile pe care le-au adoptat si stilul de comunicare care a fost o miza destul de uimitoare", a declarat pentru WP frantuzoaica, succesoarea lui Mario Graghi in toamna lui 2019."Eu am aflat ca femeile au tendinta sa faca o treaba mai buna", a adaugat ea.Lagarde a dat-o exemplu pe Angela Merkel , cancelarul Germaniei, care cu 9.000 de morti din cauza covid-19 este una dintre cele mai putin afectate tari din Europa si in care cirza a fost gestionata eficient.Merkel "a impartasit in mod foarte transparent datele, victimele, nivelul contaminarii si a devenit foarte rapid un fel de lingua franca comuna care permite oamenilor sa inteleaga elementele stiintifice si de ce anumite masuri restrictive erau necesare, precum purtarea mastii, izolarea si distantarea sociala", a declarat ea."Asta pare ca a functionat bine" in Germania, in comparatie cu alte tari, a apreciat ea.Lagarde a laudat de asemenea modul in care au gestionat pandemia conducatoarele Taiwanului Tsai Ing-wen, Noii Zeelande Jacinda Ardern si Belgiei Sophie Wilmes, care au "comunicat bine" in timpul crizei."A conduce inseamna a inspira. Este vorba despre a fi responsabil si totodata raspunzator. Este vorba de asemenea de a-ti face griji fata de ceilalti. Cred ca dimensiunea grijii este un lucru pe care ele au reusit sa-l exprime bine", a apreciat Lagarde.