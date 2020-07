Sefa BCE despre efectele crizei COVID-19: Va transforma profund economia si vom avea un mod de viata mai sustenabil. Europa se afla intr-o ''pozitie excelenta''

Aceasta criza "va fi o accelerare a transformarilor care erau deja latente in economiile noastre", anticipeaza Lagarde, care a participat prin videoconferinta la dezbaterile economice de la Aix-en-Seine, la Paris."In productie, in munca, in comert, ceea ce noi tocmai am trait va accelera transformarile si va antrena probabil o evolutie catre un mod de viata mai sustenabil si mai ecologic", a adaugat ea.Sefa BCE a mentionat cu precadere telemunca, ce va "transforma modul de lucru al ansamblului salariatilor", cel putin in tarile dezvoltate, si "accelerarea digitalizarii in servicii si a automatizarii in industrie"."Se estimeaza in acest moment ca criza ar putea antrena o contractie a lanturilor de aprovizionare cu circa 35% si o crestere a robotizarii in industrie cu 70%-75%", a subliniat Lagarde.Pe de alta parte, ea a remarcat faptul ca in urma restrictiilor antiepidemice comertul online s-a dezvoltat puternic, evolutie care s-ar putea accelera in viitor "in detrimentul comertului mai traditional".In fata acestor transformari, "Europa este intr-o pozitie excelenta pentru a lua aceasta tranzitie in mers", intrucat ea "gazduieste deja cel mai mare sector al economiei circulare si al inovatiei ecologice in lume", considera presedinta BCE, notand si faptul ca euro este prima moneda folosita pentru emiterea de obligatiuni verzi. Ea estimeaza totusi ca acest nu lucru nu va fi suficient si ca va fi nevoie de instituirea "unui cadru de politica economica pentru a permite mobilizarea finantarilor" necesare.