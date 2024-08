Ultimele luni din viața lui Christoph Daum, fost selecționer al României: ”A mai apucat să meargă într-o minivacanță, iar când s-a întors...”

Fostul antrenor german Christoph Daum, selecţionerul naţionalei de fotbal a României în perioada 2016-2017, a decedat, sâmbătă, la vârsta de 70 de ani, după o lungă bătălie cu cancerul, a anunţat familia sa, citată de DPA.

Daum a pregătit naţionala României între 7 iulie 2016 şi 14 septembrie 2017, având un bilanţ de 3 victorii, 3 egaluri şi 4 înfrângeri în 10 partide.

Daum, care a fost diagnosticat cu cancer în 2022, s-a stins ''liniştit, înconjurat de familie'', precizează sursa menţionată.

Ionuț Badea, antrenorul român care s-a aflat în staff-ul lui Daum în perioada petrecută la cârma naționalei noastre, a oferit detalii despre cum au decurs ultimele luni din viața antrenorului german.

„Am aflat cu mâhnire, am vorbit cu Rudi Verkempinck, colegul meu belgian în staff-ul lui Christoph. Deși era ceva așteptat, n-am fi vrut să se întâmple lucrul ăsta. În ultimii 2 ani s-a luptat cu reapariția unor forme canceroase și în alte zone ale organismului. Nu a mai reușit să treacă peste sau măcar să stagneze boala.

Am fost în permanență în contact cu el, pentru că relația mea cu Christoph nu a fost doar de colaboratori în staff, ci și de prieteni. Prin personalitatea lui a influențat mulți oameni, de la jucători la conducători sau colaboratori, oameni cu care a lucrat”, a spus Badea la Digisport.

„Ultima dată am vorbit cu el când m-a rugat Edi Iordănescu să văd Ucraina în Germania. Am fost la meciul amical și am făcut o poză cu Rudi Völler și i-am trimis-o lui. El se pregătea de ceva emisiuni și mă rugase să îi fac un fel de rezumat, cam ce înseamnă acum echipa națională a României, astfel încât să poată exprima câteva idei în media germană.

La câteva zile după mi-a scris un alt mesaj, că trebuie să sufere o operație complicată. A trebuit să anuleze toate emisiunile.

După operație a mai apucat să meargă într-o minivacanță, iar când s-a întors, organele lui interne au început să cedeze, nu au mai suportat chimioterapia. Cam astea au fost ultimele lucruri pe care le-am discutat.

Cu Rudi am vorbit mai des, pentru că el a ținut mai des legătura cu soția lui Christoph și mai avea informații de acolo”, a adăugat Badea.

