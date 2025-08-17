Anuntul facut de un membru al Comitetului Executiv: Cand va fi analizata munca lui Christoph Daum

Echipa nationala a Romaniei are un parcurs modest sub comanda neamtului Christoph Daum, desi salariul acestuia este unul record in fotbalul romanesc - 1 milion de euro pe an.

Chiar daca rezultatele nu-l ajuta insa, Daum nu se afla momentan in pericolul de a fi demis.

Neamtului i se va cere socoteala abia la finalul anului, cand va prezenta un raport in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, potrivit spuselor lui Emilian Hulubei, membru in acest for.

"Analizele se fac la sfarsitul anului. Se face un raport realizat de antrenorul echipei nationalei. Vine in Comitetul Executiv si il prezinta in fata membrilor", a declarat pentru Emilian Hulubei Ziare.com.

Hulubei a mentionat ca Daum va primi in continuare sanse, insa a precizat ca nu a existat nicio discutie despre prelungirea contractului, desi oficialii FRF au sustinut acest lucru.

"Parcursul este foarte slab in momentul asta. Deocamdata, dupa rezultate, Daum nu a convins. Daca are o strategie pe termen lung, ar trebui sa ne convinga in urmatoarele meciuri.

Prelungirea contractului? Nu s-a discutat nimic, niciodata. E doar la nivel de declaratie a presedintelui Federatiei. Banuiesc ca n-o sa se discute curand de prelungirea contractului in conditiile in care sunt rezultatele care sunt", a explicat Hulubei.

Christoph Daum a preluat nationala Romaniei dupa EURO 2016, cand a semnat un contract pe doi ani.

In campania de calificare la Campionatul Mondial din 2018 rezultatele au fost insa mult sub asteptari. Neamtul a obtinut o singura victorie, cu Armenia, a remizat cu Muntenegru, Kazahstan si Danemarca si a pierdut cu Polonia.

In momentul de fata suntem pe locul 4 in grupa de calificare si luptam pentru a ocupa locul secund, care poate duce la baraj.

