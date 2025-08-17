Anuntul facut de un membru al Comitetului Executiv: Cand va fi analizata munca lui Christoph Daum

Autor: Cristian Soitu
Miercuri, 29 Martie 2017, ora 09:01
3917 citiri
Anuntul facut de un membru al Comitetului Executiv: Cand va fi analizata munca lui Christoph Daum
Foto: FRF

Echipa nationala a Romaniei are un parcurs modest sub comanda neamtului Christoph Daum, desi salariul acestuia este unul record in fotbalul romanesc - 1 milion de euro pe an.

Chiar daca rezultatele nu-l ajuta insa, Daum nu se afla momentan in pericolul de a fi demis.

Neamtului i se va cere socoteala abia la finalul anului, cand va prezenta un raport in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, potrivit spuselor lui Emilian Hulubei, membru in acest for.

"Analizele se fac la sfarsitul anului. Se face un raport realizat de antrenorul echipei nationalei. Vine in Comitetul Executiv si il prezinta in fata membrilor", a declarat pentru Emilian Hulubei Ziare.com.

Hulubei a mentionat ca Daum va primi in continuare sanse, insa a precizat ca nu a existat nicio discutie despre prelungirea contractului, desi oficialii FRF au sustinut acest lucru.

"Parcursul este foarte slab in momentul asta. Deocamdata, dupa rezultate, Daum nu a convins. Daca are o strategie pe termen lung, ar trebui sa ne convinga in urmatoarele meciuri.

Prelungirea contractului? Nu s-a discutat nimic, niciodata. E doar la nivel de declaratie a presedintelui Federatiei. Banuiesc ca n-o sa se discute curand de prelungirea contractului in conditiile in care sunt rezultatele care sunt", a explicat Hulubei.

Christoph Daum a preluat nationala Romaniei dupa EURO 2016, cand a semnat un contract pe doi ani.

In campania de calificare la Campionatul Mondial din 2018 rezultatele au fost insa mult sub asteptari. Neamtul a obtinut o singura victorie, cu Armenia, a remizat cu Muntenegru, Kazahstan si Danemarca si a pierdut cu Polonia.

In momentul de fata suntem pe locul 4 in grupa de calificare si luptam pentru a ocupa locul secund, care poate duce la baraj.

Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”
Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat sâmbătă, 16 august, întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. CTP îi compară pe cei doi cu...
Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”
Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat sâmbătă, 16 august, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa şi este exclus să existe...
#Christoph DAum Romania, #rezultate Christoph Daum , #Romania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Vladimir Putin s-a urcat in "Bestia" lui Donald Trump si au urmat momente total neasteptate, care s-au viralizat instant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce lovitura: si-au dat afara din lot portarul titular si au batut palma cu Gianluigi Donnarumma!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bayern Munchen a câștigat un nou trofeu! Luis Diaz, impact instant
  2. Mircea Rednic, clipe grele în Belgia. Antrenorul român a fost umilit
  3. Petrolul - Hermannstadt, meci decis de un gol marcat pe final. Sibienii, fără victorie în Superliga
  4. Victorie fulger pentru Sorana la Cleveland: 6-1, 6-0!
  5. Eșec drastic pentru România în Ungaria, în cursa pentru Mondiale. Tricolorii sunt calificați mai departe
  6. Șumi, ce ai făcut? Gafă impardonabilă a antrenorului în trafic. Riscă să își piardă permisul
  7. S-a încheiat CS Dinamo - Steaua. Un jucător a fost dus cu ambulanța la spital
  8. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate
  9. Decizie majoră luată de UEFA, pentru meciul Aberdeen - FCSB. Nu s-a mai întâmplat asta din 2014
  10. Balonul de Aur e stabilit! Ilie Dumitrescu: "Nu mai sunt dubii"