Decizia luata de Christoph Daum dupa negocierile avute cu Razvan Burleanu

Chiar daca Romania a ratat calificarea la Cupa Mondiala, Christoph Daum isi vede de treaba la echipa nationala.

Dupa ce i-a transmis lui Burleanu ca vrea peste 200 de mii de euro pentru a accepta rezilierea contractului, selectionerul a parasit Romania, potrivit Dolce Sport.

Daum a plecat in Germania, la Mainz, pentru a discuta cu Alexandru Maxim, fotbalist alaturi de care a stat in ultimele saptamani in cantonamentul nationalei.

Apoi, Daum va merge si in Belgia, pentru a discuta cu Alexandru Chipciu si Nicusor Stanciu, anunta sursa citata.

Christoph Daum a preluat nationala Romaniei in iulie 2016, dupa ce in ultimii doi ani nu mai antrenase pe nimeni.

Sub comanda neamtului, Romania a ratat calificarea la Cupa Mondiala din 2018, avand doar doua victorii in opt meciuri, ambele cu Armenia, cand am jucat in superioritate numerica.

Neamtul are un salariu lunar de 50 de mii de euro pe luna, conform spuselor celor din Federatia Romana de Fotbal.

Contractul sau este valabil pana in luna noiembrie.

