"Ce este o femeie?" Primul-ministru a dat în bâlbăială în fața acestei întrebări VIDEO

Chris Hipkins, noul premier al Noii Zeelande, care tocmai a înlocuit o femeie în această poziție, nu a reușit să răspundă la o întrebare simplă.

Chris Hipkins a fost întrebat de reporterul Sean Plunket. "Ce este o femeie?". Prim-ministrul a fost prins descoperit: "Um, ca să fiu sincer, Sean, nu eram pregătit pentru această întrebare".

Hipkins și-a luat apoi o pauză și a venit cu un nou răspuns: "Fiecare om își definește genul".

Reporterul a pus apoi din nou întrebarea, referindu-se la un articol scris de liderul opoziției britanice Keir Starmer despre cadrul legal de muncă pentru persoanele transgender în legislația britanică.

Hipkins a recunoscut că nu a anticipat întrebarea și nu a avut un răspuns pregătit, dar a subliniat că fiecare individ își determină propria identitate de gen.

Chris Hipkins o înlocuiește pe Jacinta Arden în funcția de prim-ministru al Noii Zeelande.

BREAKING: New Zealand’s new Prime Minister doesn’t know what a woman is, despite replacing one as Prime Minister. pic.twitter.com/3Gj39RhXDX