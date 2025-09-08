George Simion a confundat iar România cu Ciadul. Bucuros peste măsură de căderea guvernului Franței, liderul AUR le-a urat să pice și lui "Macron și guvernul lui din Ciad"

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 21:24
George Simion a confundat iar România cu Ciadul. Bucuros peste măsură de căderea guvernului Franței, liderul AUR le-a urat să pice și lui "Macron și guvernul lui din Ciad"
George Simion, liderul AUR FOTO Hepta

Mare contestatar al președintelui Emmanuel Macron, George Simion se bucură de căderea guvernului francez condus de François Bayrou, care a fost dat jos de Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului, cu 364 de voturi împotrivă.

Liderul AUR și-a arătat luni seară, 8 septembrie, bucuria pe rețelele de socializare, cu un mesaj în care anunță că speră să cadă și Macron. Mai mult, pe Facebook, Simion a declarat că își dorește ca, alături de președintele francez, să cadă și "guvernul lui din România". Doar că șeful AUR a făcut din nou o confuzie de zile mari și în loc de drapelul României, în postare l-a pus pe cel al statului african Ciad.

"Guvernul lui Macron din Franța a căzut. Să sperăm că urmează Macron și guvernul lui din Ciad (aici, în loc de numele țării a pus drapelul)", a scris Simion pe Facebook.

Pe fostul Twitter, actualmente X, liderul AUR nu a mai greșit, în schimb.

Ura pe care Simion o are pe Emmanuel Macron este mai veche. În luna mai, după alegerile prezidențiale din România, șeful AUR declara furibund că Macron este „adevăratul câștigător al alegerilor din România”. Declarația a fost făcută pe rețeaua socială X, într-o postare în stilul retoricii utilizate de președintele SUA - Donald Trump.

„Mesajul meu pentru Emmanuel Macron, adevăratul câștigător al alegerilor din România: Suveranitatea națională NU ESTE NEGOCIABILĂ!”, a scris Simion, adăugând hashtag-urile #Democracy și #Freedom.

În iunie, Simion a amenințat chiar că va ajuta poporul francez în lupta sa pentru înlăturarea președintelui Macron de la putere.

„Nu are sprijinul poporului francez, stă foarte prost în sondaje. E dreptul poporului francez să-l înlocuiască pe Macron și să schimbe modul în care merg lucrurile. Noi, ca frați mai mici, întotdeauna inspirați de poporul vostru măreț și cultura voastră, vă sprijinim în această bătălie”, a spus în iunie liderul AUR.

Liderul AUR, George Simion, a făcut afirmații extrem de controversate în Polonia, la Forumul Economic de la Karpacz. El l-a declarat pe premierul ungar Viktor Orbán „conducătorul Europei"...
