George Simion a confundat iar România cu Ciadul. Bucuros peste măsură de căderea guvernului Franței, liderul AUR le-a urat să pice și lui "Macron și guvernul lui din Ciad"

Mare contestatar al președintelui Emmanuel Macron, George Simion se bucură de căderea guvernului francez condus de François Bayrou, care a fost dat jos de Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului, cu 364 de voturi împotrivă.

Liderul AUR și-a arătat luni seară, 8 septembrie, bucuria pe rețelele de socializare, cu un mesaj în care anunță că speră să cadă și Macron. Mai mult, pe Facebook, Simion a declarat că își dorește ca, alături de președintele francez, să cadă și "guvernul lui din România". Doar că șeful AUR a făcut din nou o confuzie de zile mari și în loc de drapelul României, în postare l-a pus pe cel al statului african Ciad.

"Guvernul lui Macron din Franța a căzut. Să sperăm că urmează Macron și guvernul lui din Ciad (aici, în loc de numele țării a pus drapelul)", a scris Simion pe Facebook.

Pe fostul Twitter, actualmente X, liderul AUR nu a mai greșit, în schimb.

🚨@EmmanuelMacron’s government in 🇫🇷 has fallen 👎. Let's hope Macron’s government in 🇷🇴 IS NEXT🤞! ‼️Snap parliamentary elections - in #France & #Romania✌️! — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) September 8, 2025

Ura pe care Simion o are pe Emmanuel Macron este mai veche. În luna mai, după alegerile prezidențiale din România, șeful AUR declara furibund că Macron este „adevăratul câștigător al alegerilor din România”. Declarația a fost făcută pe rețeaua socială X, într-o postare în stilul retoricii utilizate de președintele SUA - Donald Trump.

„Mesajul meu pentru Emmanuel Macron, adevăratul câștigător al alegerilor din România: Suveranitatea națională NU ESTE NEGOCIABILĂ!”, a scris Simion, adăugând hashtag-urile #Democracy și #Freedom.

În iunie, Simion a amenințat chiar că va ajuta poporul francez în lupta sa pentru înlăturarea președintelui Macron de la putere.

„Nu are sprijinul poporului francez, stă foarte prost în sondaje. E dreptul poporului francez să-l înlocuiască pe Macron și să schimbe modul în care merg lucrurile. Noi, ca frați mai mici, întotdeauna inspirați de poporul vostru măreț și cultura voastră, vă sprijinim în această bătălie”, a spus în iunie liderul AUR.

