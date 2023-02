Cum îți poți trata cicatricile post acneice?

În cazul cicatricilor, produsele de îngrijire locală a pielii (seruri cu vitamina C, exfoliați cu acizi, creme cu retinol, uree și alte tipuri de cosmetice) te pot ajuta să reduci în oarecare măsură aspectul semnelor post acneice, însă doar după o perioadă îndelungată de utilizare constantă. Uneori, efectul poate fi doar periodic, ceea ce înseamnă că rezultatele nu vor fi deloc cele așteptate, în condițiile în care cremele pentru cicatrici sunt destul de costisitoare.

Dacă îți dorești cu adevărat să scapi pentru totdeauna de cicatrici, semne și pete post acnee, poate ar trebui să iei în considerare posibilitatea de a urma un tratament profesional indicat de medicul dermatolog, după un consult.

Din acest motiv, am discutat cu Iuliana Cîrcu, medic specialist Dermatovenerologie, pe care o puteți găsi în clinicile Doctor SKiN din București, despre cum poți trata cicatricile post acneice. Am aflat că, în prezent, standardul de aur în eliminarea cicatricilor este tratamentul cu laser, iar această procedură te poate ajuta și în ceea ce privește acneea, oferindu-ți o față mai curată, mai luminoasă și un tonus al pielii redobândit, indiferent de tipul de acnee cu care te-ai confruntat. Laserul CO2 este cel mai eficient mod de a trata cicatricile post acneice, de la cicatricile atrofice, care se prezintă sub forma unor adâncituri la nivelul pielii ce diferă în funcție de suprafață și formă, volum și mărime, până la hiperpigmentarea post-inflamatorie (petele post acnee).

Cicatricile post acneice pot fi eliminate prin tratament cu laser?

Trebuie să știi că orice tip de cicatrice post acneică este rezultatul inflamației pielii, motiv pentru care este de dorit să nu faci nimic pentru a stimula acest proces: nu sparge, nu stoarce și nici nu încerca să îndepărtezi vreun coș intervenind direct, cu mâinile, asupra acestuia. Dacă faci acest lucru, este posibil să crești riscul de apariție al petelor și acelor semne nedorite, inestetice, de pe față.

Există o varietate de tratamente laser diferite folosite de medici pentru a elimina și a reduce cicatricile cauzate de acnee. În general, majoritatea laserelor se folosesc de energie termică și/sau luminoasă pentru a induce un stimul de vindecare a microleziunilor provocate, care declanșează formarea de colagen nou la nivelul pielii.

Colagenul nou format netezește suprafața pielii, îmbunătățește considerabil tenul neuniform și "umple", practic, cicatricile atrofice. Există, de asemenea, echipamente laser care utilizează energia luminoasă pentru a sparge excesul de pigment din piele, o opțiune excelentă pentru îndepărtarea sau estomparea hiperpigmentării post-inflamatorii și a decolorării care persistă adesea după ce acneea s-a vindecat.

Laserele ablative, cum ar fi laserul CO2 și er:YAG, utilizează o lungime de undă intensă pentru a îndepărta straturile exterioare ale pielii, în același timp, încălzind la nivel profund straturile inferioare ale pielii. Acest proces obligă pielea să treacă printr-un proces complet de refacere. Organismul produce un țesut nou, sănătos, iar rezultatele sunt uimitoare: pielea întinerește, tenul se uniformizează, cicatricile, petele, ridurile și liniile fine dispar sau se estompează atât de mult, încât nu mai sunt deranjante.

În funcție de echipamentul laser folosit, timpul de inactivitate asociat cu laserele ablative este de aproximativ două săptămâni, iar recuperarea este destul de grea, pentru că pot să apară sângerări, iar pielea este roșie, extrem sensibilă și se poate exfolia semnificativ.

Laserele non-ablative încălzesc țesutul fără a elimina complet straturile superioare ale pielii, folosind însă o cantitate suficientă de energie pentru a induce sinteza de colagen. Cu toate acestea, nu provoacă leziuni similare cu cele induse de laserele ablative. Cele mai multe dintre laserele non-ablative sunt fracționate, ceea ce înseamnă că acționează prin crearea unor microcanale subdermale, lăsând țesutul înconjurător intact.

Întrucât zonele tratate sunt separate de zone de piele netratată, care acționează ca un rezervor pentru regenerarea si remodelarea țesuturilor, laserele fracționate tind sa aibă un timp de recuperare mai scurt si un risc mai mic de complicații. Este posibil însă să nu producă rezultatele dramatice obținute de laserele ablative.

Există însă un echipament laser CO2 care asigură aceleași rezultate, fără problemele de recuperare menționate mai sus, pe care îl poți regăsi în clinicile Doctor SKiN: laserul fracționat CO2 fracționat Deka SmartXide Punto. Deka este cel mai puternic laser CO2, care dispune de cea mai avansată tehnologie laser CO2 fracționat ablativ. Cu toate acestea, nu provoacă sângerări, iar vindecarea, cicatrizarea și recuperarea se produc mult mai rapid față de orice alt laser disponibil în prezent în piață. Astfel, te poți bucura de un tratament cu un laser incredibil de puternic, care oferă rezultate excelente, fără o recuperare dificilă.

Singurul inconvenient al tratamentului cu laser CO2 este că nu se poate face în sezonul cald, dar Deka a patentat un tratament sigur inclusiv vara, pentru a avea continuitate în tratamentul cicatricilor: CoolPeel™. Mai precis, CoolPeel™ este tratament de întreținere în managementul cicatricilor post acneice.

De reținut este faptul că rezultatele sunt cumulative și că trebuie efectuate mai multe ședințe la intervale regulate, pentru a elimina cicatricile, iar de obicei, tratamentul laser trebuie completat cu o rutină strictă de îngrijire cu produse prescrise de către medicul dermatolog. Numărul de sesiuni necesare depinde de: severitatea cicatricilor, tipul de echipament laser utilizat și intensitatea la care medicul folosește laserul.

Alte tratamente eficiente în eliminarea cicatricilor post acneice

Radiofrecvența medicală combinată cu mezoterapia fracționată este o procedură folosită de medicii dermatologi pentru a trata cicatricile post acneice ușoare până la moderate. Aceasta implică trecerea unui dispozitiv portabil peste piele printr-o mișcare de "ștanțare" cu ajutorul microacelor, care pătrund în derm, pentru a crea microleziuni. Ele stimulează producția de colagen și elastină al căror efect este de netezire a semnelor lăsate de acnee.

Microneedling-ul combinat cu radiofrecvența medicală este adesea folosit pentru a crea un efect de "strângere" și netezire la pacienții cu riduri și piele laxă, dar poate fi, de asemenea, o opțiune excelentă pentru tratarea cicatricilor atrofice și pentru îmbunătățirea texturii generale a pielii. Este considerat sigur pentru toate tipurile și tonurile de piele.

Morpheus 8 este numărul 1 mondial în radiofrecvență combinată cu mezoterapie fracționată, cel mai performant echipament de remodelare adipoasă subdermică din lume și este disponibil în clinicile Doctor SKiN.

Față de alte dispozitive similare, Morpheus 8 reușește să penetreze mai adânc țesuturile subdermale, ajungând până la 4 mm, cu o suplimentare de 2 mm prin efectul termic produs de radiofrecvență. Studiile efectuate de producătorul InMode au demonstrat că rezultatele sunt mai bune și vizibile mai rapid față de alte tratamente.

Și microneedlingul cu Dermapen poate fi o soluție foarte bună pentru cicatrici, dar și peelingul chimic cu TCA, singurul indicat în caz de acnee, pete post acneice, cicatrici, riduri și linii fine.

În anumite situații, umplerea cicatricilor cu Acid Hialuronic poate fi soluția cea mai rapidă pentru a diminua cicatricile și alte semne.

În cele din urmă, dacă suferi de cicatrici, pete post acneice sau alte tipuri de afecțiuni și semne rămase în urma perioadei de exacerbare a simptomelor, există tratamente eficiente pentru care poți opta și care își propun să-ți ofere, din nou, pielea pe care ți-o dorești. Semnele post acneice pot fi extrem de inconfortabile și deranjante pentru stima de sine și nu mai este nevoie să trăiești cu ele toată viața, dacă nu-ți dorești acest lucru!

În clinicile Doctor SKiN din București și Corbeanca găsești o echipă de medici dermatologi specializați în tratamentul cicatricilor, al acneei și al altor afecțiuni medicale, care-ți sabotează sănătatea și încrederea în sine.

