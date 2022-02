3 sfaturi care te ajută să eviți cicatricile post-acneice

Cicatricile post-acneice sunt semne rămase în urma vindecării leziunilor acneice, iar acestea sunt destul de comune. [1] Mai precis, ele pot afecta aproximativ 95% dintre pacienții cu această problemă, în funcție de severitatea acesteia și întârzierea tratamentului. [2] Iată ce determină apariția cicatricilor post-acneice și ce sfaturi utile poți urma pentru a preveni apariția lor sau a îmbunătăți aspectul lor.

Tipuri de cicatrici post-acneice

Deși majoritatea cicatricilor arată similar, există mai multe tipuri. Cicatricile hipertrofice sau keloide sunt cele care arată precum niște protuberanțe la nivelul pielii. În schimb, cicatricile atrofice au aspectul unor adâncituri și reprezintă cea mai comună formă de semne post-acneice. [3]

De ce apar cicatricile post-acneice?

Apariția cicatricilor după acnee depinde de o serie de factori, precum tipul de acnee, dacă s-a intervenit asupra leziunilor și tendințele individuale de vindecare. Totuși, inflamația este elementul cheie care va determina prezența sau absența cicatricilor. De aceea, chisturile mai profunde și nodulii au șanse mai mari de a provoca cicatrici decât punctele albe sau negre. [3]

Inflamația deteriorează pielea, declanșând evoluția procesului de cicatrizare și afectând producția pigmentului numit melanină și a proteinei numită colagen. Producția de melanină în exces poate produce hiperpigmentare, în timp ce producția de colagen (sau lipsa acestuia) poate cauza formarea de cicatrici. [3]

Ads

Cum poți evita cicatricile post-acneice?

Cel mai potrivit mod de a preveni apariția cicatricilor post-acneice este să îngrijești corespunzător acneea activă încă de la început. [3] Pentru a scădea șansele de a dezvolta cicatrici, ai grijă de pielea ta. [1]

1.Protecția solară

Folosește întotdeauna produse cu protecție solară sau evită expunerea directă la razele soarelui. [1] Apelează la produse de protecție solară care nu conțin ulei și aplică-le în fiecare dimineață. Este recomandat să alegi o formulă cu spectru larg, [3] cu cel puțin SPF 30.

2.Folosește produsele de îngrijire potrivite

Atunci când tenul tău este afectat de acnee, nu vrei să creezi și mai multă inflamație. Pentru o îngrijire corespunzătoare a leziunilor și pentru prevenirea formării unor noi formațiuni acneice, este recomandat să previi blocarea porilor și să facilitezi refacerea celulelor pielii. [3]

În loc să folosești un scrub agresiv, [3] folosește produse de curățat delicate. Încearcă și cremele cu efect cicatrizant pentru a ameliora aspectul cicatricilor. [1]

Ads

3.Nu interveni asupra acneei

O regulă esențială este să nu intervii asupra acneei existente. Dacă vei face acest lucru, riscul de a dezvolta cicatrici post-acneice este mai mare. [3]

Cicatricile pot fi cauzate de formele de acnee severă, dar și dacă nu urmezi o rutină de îngrijire corespunzătoare în timpul apariției acneei. Dacă vei avea grijă de pielea ta și vei evita produsele iritante, care provoacă inflamație, șansele de a dezvolta cicatrici pot scădea considerabil.

Referințe:

1.Sacks, Evelyn. “Acne Is Bad Enough. Get the Information You Need to Find the Right Treatment for Skin Damage and Scars.” WebMD, WebMD, www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/acne/guide-to-treating-acne-scars-and-skin-damage. Published July 7, 2020. Accessed August 30, 2021.

2.Gozali, Maya Valeska, and Bingrong Zhou. “Effective Treatments of Atrophic Acne Scars.” The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, Matrix Medical Communications, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4445894/. Published May 2015. Accessed August 30, 2021.

3.Sharkey, Lauren. “How to Tackle Pitted Acne Scars.” Healthline, Healthline Media, www.healthline.com/health/beauty-skin-care/pitted-acne-scars. Published June 23, 2021. Accessed August 30, 2021.

Ads