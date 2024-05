Scandalul de dopaj din ciclism: Dascălu va face apel

Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a declarat, miercuri, că este moral alături de Vlad Dascălu, suspendat 17 luni pentru ratarea a trei controale antidoping inopinate, şi a confirmat că fostul campion european de mountain bike va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

''Am discutat cu el şi mi-a confirmat că va face apel. Nu pot să mă lansez în afirmaţii în numele lui. Federaţia nu are calitate în cazul acesta şi, aşa cum am scris şi pe pagina noastră de Facebook, nu putem decât să-l susţinem moral pe Vlad şi nu putem face declaraţii în numele lui. Mai mult decât s-a consemnat în poziţia oficială a celor de la Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI), noi nu putem comenta în plus, pentru că nu avem informaţii şi oricum nu este cazul nostru, este un caz între Vlad şi UCI. În rest au fost doar mesaje de susţinere până la urmă faţă de un sportiv care a oferit foarte multă ciclismului în ultimii ani'', a spus Cătălin Sprinceană pentru Agerpres, după ce marţi seara s-a aflat despre decizia prin care UCI l-a suspendat pe fostul campion european de mountain bike.