FOTO: L’Étape Romania by Tour de France

A treia ediție L’Étape România by Tour de France a adunat la start 2.500 de cicliști, mii de vizitatori în Piața Constituției și spectatori pe traseele evenimentului. Toți aceștia au trăit experiența de top oferită de brandul Tour de France și atmosfera unui festival de ciclism.

L’Étape by Tour de France reprezintă o competiție destinată amatorilor și cicliștilor cu experiență, din țară sau de peste hotare, care vor să pedaleze pe bicicletă de șosea sau mountain bike.

Evenimentul a oferit trei curse destinate tuturor abilităților: City Adventure – 14 km, unde s-au putut înscrie și copii de peste 8 ani, The Ride – 42 km și The Race – 85 km.

Din cei 2.500 de concurenți ce au luat statul duminică, 600 au fost înscriși la cursa de 14 km, în timp ce celelalte două curse mai competitive, The Ride de 42 km și The Race de 85 km, au provocat peste 1900 cicliști să se alinieze pentru a porni pe străzile Bucureștiului fără trafic.

Au fost participanți din 20 de țări

L’Étape Romania a atras anul acesta în capitală cicliști din 20 țări, cei mai numeroși fiind veniți din Bulgaria.

Peste 350 de copii și adolescenți au luat startul în concurs, iar veteranul evenimentul a fost în vârstă de 79 ani.

În Race Village a fost amenajat, cu ajutorul A.S.O., organizatorii internaționali ai evenimentului, Muzeul Tour de France. Cei prezenți au putut descoperi proiecții dedicate istoriei Turului Franței și cicliștilor de top, dar și exponate simbolice care fac Turul Franței atât de special.

Ads

Celebrul tricou galben a revenit primilor cicliști amatori sosiți la în cursa The Race de 85 km, respectiv The Ride de 42 km, conform tradiției L’Étape. Acesta a fost câștigat în acest an de Iryna Vasylieva și de Emanuele Scipione pe traseul de 85 km, campionii pe traseul de 42 km fiind Brigitte Belu și Matei Paris.

Tricoul verde, marcă a îndrăznelii, vitezei și explozivității, a revenit cicliștilor amatori cu cel mai bun timp la masculin/feminin pe secțiunea de SPRINT (300m).

Aceștia au fost Camelias Vele (23.2 secunde) și Kostadin Kostadinov (22 secunde), participanți pe traseul de 85 km, respectiv Antonia Orzan (24 secunde) și Matei Cucu (23 secunde), înscriși pe traseul de 42 km.

Tricoul alb a revenit celor mai rapizi tineri cu vârste sub 25 de ani, la masculin/feminin, pentru cursa The Race 85 km, respectiv The Ride 42 km.

Câștigătorii tricoului alb au fost Andreea Manarca și Matei Teodorescu, participanți pe traseul de 85 km, respectiv Brigitte Belu și Matei Paris, înscriși pe traseul de 42 km.

Câștigătorii invitațiilor L’Étape du Tour 2025 sunt: Iryna Vasylieva, Teodora Savic Popovic, Cecilia Dalvaru, Emanuele Scipione, Matei Teodorescu, Petrișor Rădoi.

Ads