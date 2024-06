Cel mai important eveniment de ciclism din România. S-a dat startul la înscrieri

Evenimentul are loc la 1 septmbrie

L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon, aflată la cea de-a treia ediție, se va desfășura pe 1 septembrie în București. Race Village-ul din Piața Constituției va fi deschis atât participanților în competiție, cât și însoțitorilor și spectatorilor.

Înscrierile la cea de-a treia ediție au fost deschise oficial (https://romania.letapebytourdefrance.com/registration), numărul de locuri fiind limitate. Înscrierea persoanelor cu dizabilități este gratuită.

Turul Franței reprezintă cea mai renumită cursă de ciclism din lume, urmărită în fiecare an cu pasiune de peste două miliarde de fani de pe întreg mapamondul. Evenimentul sportiv devenit legendă a debutat în 1903, iar conceptul L’Étape by Tour de France s-a născut în 1993, din dorința de a da o șansă cicliștilor amatori să trăiască această experiență unică. România s-a alăturat L’Étape by Tour de France în 2022, fiind cea de-a 20-a țară acceptată în această serie de evenimente la nivel internațional.

L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon este singura competiție din România care oferă emoția unei curse de top mondial, destinată tuturor cicliștilor, de la familii cu copii de minimum 8 ani și până la cicliști de performanță. Evenimentul este deschis și pentru pasionații de MTB, iar copiii vor beneficia de un discount de 20%. Cicliștii de performanță care vor răspunde provocării vor beneficia de un clasament dedicat. Suplimentar, înscrierea persoanelor cu dizabilități este gratuită.

Ads

„Vă invităm să experimentați un eveniment unic, un adevărat festival al ciclismului și cel mai important eveniment de ciclism din România. Aveți ocazia să trăiți emoția și provocarea specifice marilor campioni ai Turului Franței, să vă bucurați de traseele spectaculoase și de atmosfera de sărbătoare, în centrul Capitalei. Mulțumim tuturor autorităților și sponsorilor care ne susțin în realizarea acestui proiect deosebit și care contribuie la construirea poveștii L’Étape România by Tour de France”, a declarat Tudor Ștefan Mocuța, CEO MPG România, organizator al evenimentului.

Traseele, pornind din imediata vecinătate a Pieței Constituției, de pe Bulevardul Unirii, vor străbate artere importante, precum Calea Victoriei, Bulevardul Kiseleff sau Bulevardul Libertății, și vor avea obiective istorice și de interes, cum ar fi Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Palatul C.E.C., clădirea impozantă a Primăriei Municipiului București, Casa Armatei sau Ateneul Român.

Cele trei trasee ale evenimentului sunt:

Ads

City Adventure 14 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/2 – se pot înscrie cei care au peste 8 ani

The Ride 42 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/1 – se pot înscrie cei care au minimum 15 ani

The Race 85 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/0 – se pot înscrie cei care au minimum 15 ani

Taxa minimă de participare (Early Bird) valabilă până la finalul zilei de 19 iunie este de 165 lei pentru City Adventure 14 km, 190 lei pentru The Ride 42 km și 200 lei pentru The Race 85 km.

Race Village-ul L’Étape Romania by Tour de France din Piața Constituției va spune tuturor povestea brandului legendar prin intermediul unei expoziții Tour de France și a numeroaselor activări ale sponsorilor, într-o atmosferă relaxantă de festival, care va transforma Bucureștiul, pentru o zi, în capitala ciclismului românesc. Tot aici vor fi organizate și o zonă comercială cu profil sportiv, unde vor fi prezente cele mai importante branduri de echipament și nutriție sportivă, un food court, o zonă de încălzire pentru concurenți, asistență mecanică pentru cicliști, o zonă de masaj, o zonă de premiere cu scenă și numeroase concursuri cu premii realizate de sponsorii evenimentului.

Sâmbătă, 31 august, se vor ridica kiturile de participare din Piața Constituției, iar duminică, 1 septembrie, se va da startul în cele trei curse. Celebrul tricou galben (Yellow Jersey), acordat câștigătorilor, simbol al victoriei, excelenței, pasiunii și hotărârii, va deveni marea provocare pentru cicliștii participanți. Primii trei cicliști amatori clasați în cursa The Race 85 km, la feminin și masculin, se vor califica pentru programul internațional L’Étape Championship și vor primi câte o invitație de a participa la celebra L’Étape du Tour din Franța, cea mai renumită competiție de ciclism din lume dedicată amatorilor.

Ads