Decizia luată de Israel Premier Tech, după protestele pro-Palestina de la Turul Spaniei

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 21:43
253 citiri
Proteste pro-Palestina la Turul Spaniei. Foto: X / @Defensa_Israel

Echipa de ciclism Israel Premier Tech a eliminat numele complet de pe tricourile cicliștilor pentru restul Turului Spaniei, după ce manifestanții pro-palestinieni au perturbat sosirea în etapa a 11-a, relatează Reuters.

Etapa de miercuri s-a încheiat fără un câștigător, după ce organizatorii au decis să oprească cronometrarea cu trei kilometri înainte de linia de sosire, în timp ce poliția se străduia să țină sub control sute de protestatari palestinieni care fluturau steaguri în Bilbao.

Echipa Israel Premier Tech a fost, de asemenea, oprită pe drum de un grup de protestatari care fluturau steaguri palestiniene în timpul probei contratimp pe echipe de săptămâna trecută, la Figueres.

„În interesul prioritizării siguranței cicliștilor noștri și a întregului pluton, având în vedere natura periculoasă a unor proteste la Vuelta, Israel Premier Tech a distribuit cicliștilor echipamente cu monograma echipei pentru restul cursei”, a declarat echipa într-un comunicat sâmbătă.

„Numele echipei rămâne Israel Premier Tech, dar kitul monogramă se aliniază acum cu deciziile de branding pe care le-am adoptat anterior pentru vehiculele și îmbrăcămintea noastră casual.”

Echipamentul modificat:

Echipamentul obișnuit:

Înainte de etapa a 11-a, Asociația Cicliștilor Profesioniști (CPA) a solicitat îmbunătățirea securității în Vuelta, după ce o serie de incidente cu protestatari au stârnit îngrijorări cu privire la siguranța cicliștilor, echipa Israel Premier Tech fiind ținta principală.

După incidentul de miercuri, echipa a declarat că rămâne hotărâtă să continue cursa și că respectă „dreptul tuturor la protest, atâta timp cât protestele rămân pașnice și nu compromit siguranța plutonului”.

