O sportivă legendară, de 5 ori campioană olimpică, s-a retras din activitate

Sportiva britanică Laura Kenny, sportiva cu cele mai multe succese în ciclism, şi-a anunţat retragerea din activitate, informează BBC.

În vârstă de 31 de ani, Laura Kenny a câştigat cinci medalii olimpice de aur şi şapte titluri de campioană mondială într-o carieră remarcabilă pe pistă.

Ea a dat naştere celui de-al doilea copil în luna iulie şi, anterior, ţintise o a patra ediţie a Jocurilor Olimpice la Paris, în acest an.

Într-un interviu în exclusivitate pentru BBC Breakfast, Kenny a declarat: "Întotdeauna am simţit în adâncul sufletului meu că voi şti când va fi momentul potrivit. Am avut o explozie absolută, dar acum este momentul să agăţ bicicleta în cui".

Kenny, căsătorită cu fostul ciclist Sir Jason Kenny - care este cel mai decorat sportiv olimpic britanic - a adăugat: "Sacrificiile de a lăsa copiii şi familia acasă sunt într-adevăr destul de mari şi este într-adevăr o decizie importantă de luat. Din ce în ce mai mult, mă chinuiam să fac asta. Mai mulţi oameni mă întrebau ce curse făceam, ce tabere de antrenament mergeam - nu voiam să merg în cele din urmă şi la asta s-a ajuns. Am ştiut în momentul în care am avut aceste sentimente. Odată ce i-am spus lui Jase: "Nu cred că mai vreau să merg pe bicicletă", am început să mă simt uşurată"."

Kenny a dat naştere primului ei fiu, Albie, în 2017, după care s-a întors la ciclism, dornică să demonstreze că sportivii pot jongla cu cerinţele sportului şi cu maternitatea. După un avort spontan la sfârşitul anului 2021 şi o sarcină ectopică doar câteva luni mai târziu, soţii Kenny l-au avut pe cel de-al doilea fiu al lor, Monty, în 2023.

La începutul lunii martie, directorul de performanţă al British Cycling, Stephen Park, a declarat că Kenny avea doar "şanse mici" de a concura la Paris.

"Aveam aceste sentimente de ezitare", a spus Kenny.

"Să merg să câştig încă o medalie de aur, oricât de mult mi-ar plăcea să fac asta, nu-mi mai dădea energia pe care o doream. "Nu mă gândeam: "Chiar vreau să merg mai departe şi să câştig una". Mă gândeam: 'Chiar vreau să stau acasă cu copiii'", a spus ea.

Ads