Lovitura de imagine pe care vecinii bulgari o dau în lumea sportului

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 22:44
167 citiri
Lovitura de imagine pe care vecinii bulgari o dau în lumea sportului
Turul Italiei va începe din Bulgaria ]n 2026 FOTO X Il Giro

Turul ciclist al Italiei, care a plecat anul acesta din Albania, va începe în Bulgaria în 2026, o premieră în istoria sa, a anunțat vineri proprietarul și președintele RCS Sport, organizatorul Il Giro (9-31 mai 2026), informează AFP.

"Noi am plecat din Albania în luna mai, iar anul viitor va fi din Bulgaria", a declarat Urbano Cairo pe marginea Festivalului Sportului organizat de La Gazzetta dello Sport, deținută de grupul RCS, fără a oferi alte detalii.

"Aceste starturi din străinătate au un impact pozitiv, atât în țările din care se pleacă, cât și pentru italienii care descoperă noi teritorii. Noi stimulăm exporturile italiene, iar Giro este un ambasador al sportului în lume", a spus el.

Il Giro va începe pentru a șaisprezecea oară în istoria sa din străinătate, o mișcare care se accelerează din 2010, cu plecări din Olanda (2010, 2016), Danemarca (2012), Regatul Unit (2014), Israel (2018), Ungaria (2022) și Albania (2025).

Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat
Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat
Naționala Turciei a surclasat Bulgaria cu 6-1, sâmbătă seara, la Sofia, într-un meci din preliminarii Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Scorul a fost egal la pauză, 1-1, după care turcii...
Bulgarii se pregătesc de euro, noi privim de pe margine. Cum ar fi putut arăta sectoare-cheie ale economiei românești dacă adoptam și noi moneda europeană
Bulgarii se pregătesc de euro, noi privim de pe margine. Cum ar fi putut arăta sectoare-cheie ale economiei românești dacă adoptam și noi moneda europeană
Românii care au călătorit în Bulgaria vara aceasta beneficiind de libera mișcare Schengen au putut observa că vecinii noștri exprimenetază deja o altă realitate, mai precis faptul că...
#ciclism, #turul italiei, #Bulgaria , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot! Multi vor muri". N-au tinut cont si sunt gata sa ia o decizie radicala, fara precedent in istorie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lovitura de imagine pe care vecinii bulgari o dau în lumea sportului
  2. Surpriză uriașă în preliminariile Mondialului: Feroe a învins o națională de top și visează la turneul din America
  3. A început România - Austria! Vezi echipele de start și cine arbitrează meciul
  4. România - Austria, se joacă ACUM! Șanse uriașe ratate de națională LIVE TEXT
  5. Meci uriaș pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut primul set
  6. Se poate mai rău de atât? Ne-a depășit și Cipru în clasament, în preliminariile mondialului american. Pe ce loc au ajuns tricolorii
  7. S-a schimbat clasamentul în grupa pentru CM 2026. România a fost depășită de singura echipă eliminată matematic
  8. România, în pericol! Putem primi suspendări dure din partea UEFA după meciul cu Austria
  9. Se pregătește "o revoluție" în fotbal: preliminariile sunt prea plictisitoare
  10. Afacere americană în finala super-turneului WTA din China. Cum s-a încheiat meciul