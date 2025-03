Mii de australieni au primit ordin de evacuare în așteptarea ciclonului Alfred. „Un eveniment foarte rar” FOTO/VIDEO

Mii de locuitori din estul Australiei au primit ordin de evacuare înainte ca, sâmbătă, 8 martie, ciclonul tropical Alfred să atingă uscatul, în timp furtuna a adus ploi abundente, valuri uriaşe şi vânt puternic care a provocat avarii la reţeaua de electricitate, a erodat plajele şi a dus la închiderea aeroporturilor, relatează Reuters.

Alfred se îndreaptă încet spre coastă, provocând îngrijorări că acest lucru ar putea avea ca rezultat o perioadă prelungită de ploi abundente. El este aşteptat să atingă uscatul ca o furtună de categoria 2, la nord de Brisbane, cel de-al treilea cel mai populat oraş al Australiei, a afirmat Biroul de Meteorologie.

Tropical Cyclone Alfred's wobbly track towards eastern Australia over the last 72 hours. pic.twitter.com/d4glnyfZT3

Rafale de vânt de peste 100 de kilometri pe oră au lovit regiunile de coastă din statele Queensland şi New South Wales peste noapte, în timp ce furtuna rămâne la circa 200 de kilometri în larg, a arătat Biroul de Meteorologie.

”Am văzut că peste noapte a acumulat putere”, a afirmat premierul din Queensland, David Crisafulli.

”Veţi continua să vedeţi vântul, în cursul zilei, dar este şi acea ploaie şi deseori în vârtejuri, acea cantitate de ploaie, multă într-o perioadă scurtă, poate pune cu adevărat probleme”, a declarat Crisafulli pentru ABC News.

Peste 20.000 de locuinţe din oraşul turistic Gold Coast nu au electricitate, a adăugat el.

Imaginile difuzate de televiziuni arată surferi pe valurile uriaşe şi oameni care se plimbă în apropierea plajelor, oficialii fiind obligaţi să îi avertizeze pe locuitori să rămână în spaţii închise sau să se pregătească pentru a se evacua când li se cere.

Australia endures wind, rain and huge waves as Tropical Cyclone Alfred prepares to make landfall. pic.twitter.com/GRkLLUmLxn

”Nu este momentul pentru admirat peisajul sau pentru a vedea cum este să experimentezi în mod direct aceste condiţii meteo. Vă rugăm să rămâneţi în siguranţă. Fiţi raţionali”, a declarat premierul Anthony Albanese.

Worst Cyclone to hit Austalian capital city since TC Tracy in 1974

Albanese le-a spus jurnaliştilor că 120 de militari vor ajuta echipele de intervenţie cu acţiunile de salvare şi ajutorare.

#YourADF is already providing assistance in response to Tropical Cyclone Alfred. From providing sandbags, dispatching vehicles & personnel to rescuing a rower stranded at sea, thank you - your support is valued 🫡 🫶

To those in impacted areas, stay safe this weekend. pic.twitter.com/I6mooa2Rj6