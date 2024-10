O furtună ciclonică puternică a lovit, vineri, 25 octombrie, coasta estică a Indiei, scoţând copaci din rădăcini, rupând linii de electricitate şi inundând unele zone, afirmă autorităţile, adăugând că nu au fost raportate decese sau persoane rănite, potrivit Reuters.

Ciclonul ”Dana” a atins uscatul în jur de miezul nopţii, în statul Odisha, cu vânt cu viteze 100-110 kilometri pe oră, la rafale chiar 120 de kilometri pe oră, şi este aşteptat să slăbească în intensitate, până la o furtună ciclonică până la amiază, a transmis Departamentul de meteorologie.

The #cyclone_Dana hits the coast of #bayofbengal triggering massive amount of #rainfall in Southern Odisha & West Bengal.Winds are blowing at high speed uprooting trees. #CycloneDanaUpdate #CycloneAlert #CycloneDanaAlert pic.twitter.com/6yyly85cdI

Odisha a închis şcolile, a suspendat zborurile spre şi dinspre capitala sa Bhubaneswar până vineri dimineaţă, şi a evacuat peste jumătate de milion de persoane, în aşteptarea furtunii.

Odisha Police and ODRAF teams are actively engaged in rescue and relief operations to ensure zero casualties due to Cyclone "Dana". They are working tirelessly whole night to keep supply lines open and restore normalcy as quickly as possible. Salute 🫡 pic.twitter.com/kZ52VWkisz