În jur de 1.000 de persoane este posibil să fi murit în teritoriul francez Mayotte, în largul coastei estice a Africii, care a fost devastat de un ciclon de o violenţă excepţională. Chido a provocat, de asemenea, pagube importante în insulele vecine Comore şi Madagascar, precum şi în Mozambic, relatează Sky News.

„Cred că sunt câteva sute de morţi, poate ne vom apropia de o mie, chiar mii, dată fiind violenţa acestui eveniment”, a declarat la postul local de televiziune prefectul aripelagului Mayotte din Oceanul Indian, Francois-Xavier Bieuville.

El a spus că, în prezent, este „extrem de dificil” să stabilească un număr exact al victimelor.

Aerial view of the catastrophic damage from Cyclone Chido in French territory of Mayotte.

