Peste 200 de persoane au fost confirmate ca fiind moarte în Malawi, după ce furtuna tropicală Freddy a trecut prin sudul Africii pentru a doua oară în decurs de o lună, transmite BBC.

Cantităţi uriaşe de apă maronie s-au revărsat în cascadă prin cartiere, spulberând case. Echipele de salvare sunt copleşite şi folosesc lopeţi pentru a încerca să găsească supravieţuitori îngropaţi în noroi.

Centrul comercial din Malawi, Blantyre, a înregistrat cele mai multe decese, inclusiv zeci de copii.

Agenţiile de ajutorare avertizează că dezastrul natural va exacerba o epidemie de holeră în Malawi.

Guvernul a declarat stare de dezastru în 10 districte din sudul ţării care au fost cel mai grav afectate de furtună.

Cyclone Freddy, packing powerful winds and torrential rain, has killed more than 100 people in Malawi and Mozambique, authorities say https://t.co/bF3H3DKfid pic.twitter.com/JtDsjpXKSN

"Avem râuri care se revarsă, avem oameni care sunt luaţi de apele curgătoare, avem clădiri care se prăbuşesc", a declarat pentru BBC purtătorul de cuvânt al poliţiei, Peter Kalaya.

Oficialii de la principalul spital de referinţă din oraş au declarat că nu pot face faţă numărului mare de cadavre pe care îl primesc.

Organizaţia ”Medici fără frontiere” a transmis că peste 40 de copii au fost declaraţi morţi la sosirea la spital.

Oficialii au făcut apel la familiile îndoliate să colecteze cadavrele pentru a le înmormânta, deoarece morga spitalului nu mai avea spaţiu.

Schools are being shut down in Malawi over safety concerns ... Cyclone Freddy wreaked havoc in Mozambique 💔 #CycloneFreddy pic.twitter.com/KLRJ3cKA7e

Agenţia guvernamentală de ajutorare în caz de dezastru a declarat că peste 20.000 de persoane au fost strămutate.

Se aşteaptă ca numărul morţilor să crească, deoarece unele zone rămân izolate din cauza ploilor neîncetate şi a vântului violent.

De asemenea, furtuna a paralizat alimentarea cu energie electrică din Malawi, majoritatea regiunilor ţării suferind pene de curent prelungite.

Compania naţională de electricitate a declarat că nu a reuşit să pună în funcţiune centrala hidroelectrică, deoarece aceasta a fost plină de moloz.

Comunităţile sărace dens populate, care trăiesc în case din cărămidă şi noroi, au fost cele mai afectate.

190 people in Malawi and 28 people in Mozambique have died due to Cyclone Freddy.

Many people have been rendered homeless following the natural disaster.

58,946 people have been displaced by the natural disaster in Malawi.

9,900 people have been displaced in Mozambique. pic.twitter.com/jBDPqkHBid