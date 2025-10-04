România, lovită de un nou ciclon duminică. Unde revin ploile torențiale

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 20:05
2225 citiri
România, lovită de un nou ciclon duminică. Unde revin ploile torențiale
Furtună Foto: Pixabay

Un ciclon format în Marea Mediterană va aduce din noaptea de duminică precipitații importante în toată țara. De duminică noapte încep din nou ploile însemnate cantitativ, urmând ca sistemul depresionar să pătrundă prin zona de sud-vest și să traverseze România până miercuri.

Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp și vor fi condiții de grindină, în timp ce, în restul teritoriului, fenomene asemănătoare se vor semnala izolat. Temperaturile maxime, apropiate de cele normale pentru această perioadă, se vor încadra între 19 și 26 de grade, iar minimele termice vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade pe litoral. Spre dimineață, local, în nord-vestul și centrul țării este posibilă formarea de ceață.

În Capitală, vremea va fi în general instabilă luni. Cerul va avea înnorări și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul precipitațiilor.

Marți, regimul ploilor se va reduce și vremea va evolua spre o situație mai liniștită, rămânând totuși, sub aspect termic, sub media perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și averse slabe și posibile descărcări electrice pe arii restrânse în regiunile sud-vestice și la munte, iar în rest doar izolat. Dimineața și noaptea, în nord și în centru, în special în zonele depresionare, local se va semnala ceață.

