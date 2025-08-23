Un ciclon mediteranean violent a lovit România. Fenomenele extreme au dus la moartea a 3 persoane. Temperaturile au scăzut cu până la 10 grade

Un ciclon mediteranean traversează România. Ieri, întreaga țară a fost sub cod galben și portocaliu de vijelii, iar fenomenele extreme au dus la decesul a 3 persoane în țara noastră. Sâmbătă, 23 august, temperaturile au scăzut chiar și cu 10 grade față de ziua precedentă, în unele zone.

Ciclonul s-a format în bazinul Mării Mediterane, în zona orașului Genova din Italia, unde aerul cald și umed de la suprafața mării s-a întâlnit cu mase de aer rece dinspre nordul continentului.

Au rezultat nori denși care au adus furtuni puternice și precipitații abundente, care s-au deplasat apoi spre nord-est, afectând Italia, Croația, Serbia, iar acum România.

Pe unde a trecut, ciclonul a făcut prăpăd. În Italia, aeroporturile au fost paralizate, iar zborurile au fost anulate sau redirecționate. În Croația, vijeliile au smuls acoperișuri și au inundat străzile.

Acest ciclon aduce și vreme mai rece decât de obicei. Sâmbătă, în aproape toată țara, temperaturile vor scădea cu 5 până la 10 grade la amiază, iar în diminețile următoare, potrivit meteorologilor, în zona Transilvaniei, pot coborî sub 5 grade Celsius.

Trei persoane au murit și patru au fost rănite în urma furtunilor de vineri seară, au anunțat sâmbătă dimineață reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ei au precizat că pompierii au intervenit în 78 de localități din 18 județe și în municipiul București pentru a evacua apa din curți, beciuri și subsoluri, dar și pentru a îndepărta peste 240 de copaci care au fost doborâți de vânt. De asemenea, copacii căzuți au avariat 73 de mașini. Două persoane aflate cu caiacul pe Lacul Snagov au fost surprinse de furtună. Ambarcațiunea s-a răsturnat, iar cele două persoane s-au înecat.

Sâmbătă se așteaptă vreme parțial însorită, deși vremea va rămâne înnorată în anumite părți ale țării, în special în zonele muntoase, cu șanse de ploaie. Vor sufla vânturi ușoare și medii dinspre nord, cu viteze de 5-10 m/s. Temperaturile maxime vor scădea, fluctuând între 20°C și 28°C, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 13°C și 16°C.

