Un ciclon mediteranean violent a lovit România. Fenomenele extreme au dus la moartea a 3 persoane. Temperaturile au scăzut cu până la 10 grade

Autor: Dan Istratie
Sambata, 23 August 2025, ora 10:48
2090 citiri
Un ciclon mediteranean violent a lovit România. Fenomenele extreme au dus la moartea a 3 persoane. Temperaturile au scăzut cu până la 10 grade
Ciclonul mediteranean FOTO Pixabay

Un ciclon mediteranean traversează România. Ieri, întreaga țară a fost sub cod galben și portocaliu de vijelii, iar fenomenele extreme au dus la decesul a 3 persoane în țara noastră. Sâmbătă, 23 august, temperaturile au scăzut chiar și cu 10 grade față de ziua precedentă, în unele zone.

Ciclonul s-a format în bazinul Mării Mediterane, în zona orașului Genova din Italia, unde aerul cald și umed de la suprafața mării s-a întâlnit cu mase de aer rece dinspre nordul continentului.

Au rezultat nori denși care au adus furtuni puternice și precipitații abundente, care s-au deplasat apoi spre nord-est, afectând Italia, Croația, Serbia, iar acum România.

Pe unde a trecut, ciclonul a făcut prăpăd. În Italia, aeroporturile au fost paralizate, iar zborurile au fost anulate sau redirecționate. În Croația, vijeliile au smuls acoperișuri și au inundat străzile.

Acest ciclon aduce și vreme mai rece decât de obicei. Sâmbătă, în aproape toată țara, temperaturile vor scădea cu 5 până la 10 grade la amiază, iar în diminețile următoare, potrivit meteorologilor, în zona Transilvaniei, pot coborî sub 5 grade Celsius.

Trei persoane au murit și patru au fost rănite în urma furtunilor de vineri seară, au anunțat sâmbătă dimineață reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ei au precizat că pompierii au intervenit în 78 de localități din 18 județe și în municipiul București pentru a evacua apa din curți, beciuri și subsoluri, dar și pentru a îndepărta peste 240 de copaci care au fost doborâți de vânt. De asemenea, copacii căzuți au avariat 73 de mașini. Două persoane aflate cu caiacul pe Lacul Snagov au fost surprinse de furtună. Ambarcațiunea s-a răsturnat, iar cele două persoane s-au înecat.

Sâmbătă se așteaptă vreme parțial însorită, deși vremea va rămâne înnorată în anumite părți ale țării, în special în zonele muntoase, cu șanse de ploaie. Vor sufla vânturi ușoare și medii dinspre nord, cu viteze de 5-10 m/s. Temperaturile maxime vor scădea, fluctuând între 20°C și 28°C, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 13°C și 16°C.

„Vânătorii de uragane” au traversat ochiul unui ciclon de proporții pentru a aduna informații meteo
„Vânătorii de uragane” au traversat ochiul unui ciclon de proporții pentru a aduna informații meteo
O echipă de „vânători de uragane” a traversat ochiul unui ciclon de proporții, cu scopul de a strânge informații meteorologice despre furtuna care se îndreaptă periculos spre zona...
Ilie Bolojan: „Republica Moldova a rezistat presiunilor, șantajului energetic și propagandei însoțite de agresiunea hibridă”
Ilie Bolojan: „Republica Moldova a rezistat presiunilor, șantajului energetic și propagandei însoțite de agresiunea hibridă”
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, au susținut, sâmbătă, 23 august, declarații comune de presă. „Îmi pare bine să revin la...
#ciclon, #alerta meteo , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A aparut intr-o rochie complet transparenta la ziua de nastere a unui copil de doi ani si internetul a "explodat": "Nu se poate"
Digi24.ro
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se implinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat Romania
DigiSport.ro
Cu o oferta de la Rapid pe masa, Ianis Hagi a ales si semneaza: "E pe drum". A fost convins cu o clauza cum rar se vede

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul SUA devine acționar la Intel. Un pas strategic sau începutul unei intervenții de stat în economie?
  2. Între psihologia KGB și principiile judo-ului. Cum îl ține Putin „în joc” pe Donald Trump?
  3. Regizorul secund al serialului Emily în Paris a murit în timpul filmărilor pentru sezonul cinci, la Veneția. Avea 47 de ani
  4. Cartea de identitate nu e document de călătorie - Declarația prin care MAI a băgat în ceață românii
  5. Un ciclon mediteranean violent a lovit România. Fenomenele extreme au dus la moartea a 3 persoane. Temperaturile au scăzut cu până la 10 grade
  6. UE a virat Ucrainei 4,05 miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit”. De unde provin banii
  7. Netanyahu declară că foametea din Fâșia Gaza este o "minciună nerușinată": "Singurii înfometați sunt ostaticii israelieni"
  8. Procurorii cer pedeapsa cu moartea împotriva unui fost preşedinte de țară. E judecat pentru complicitate cu grupul armat M23 susţinut de Rwanda
  9. O enclavă rusească de pe teritoriul NATO, izolată și părăsită: „Chiar și rușii de aici vor să plece”
  10. Mai sunt speranțe de pace? Trump amenință din nou Rusia cu sancțiuni: „Vor fi tarife enorme. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră.”