Cantități de apă fără precedent în timpul ciclonului Barbara. „Avertizările meteorologilor au fost justificate și necesare”

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 11:57
Hsrta precipitațiilor din timpul codului roșu FOTO Ministerul Mediului
Ministerul Mediului anunţă vineri, 10 octombrie, că în România s-au înregistrat cantităţi de precipitaţii fără precedent în ultimele zile, iar municipiu Bucureşti a depăşit maximele absolute ale lunii octombrie. S-au înregistrat precipitaţii de 139,4 l/mp la staţiile Băneasa şi Filaret.
”În perioada 5–8 octombrie 2025, România a fost afectată de ciclonul mediteranean ”Barbara”, format deasupra Mării Ionice şi deplasat ulterior pe o traiectorie transbalcanică. Sistemul a adus un aport consistent de umiditate şi a determinat cantităţi record de precipitaţii, în special în sudul şi sud-estul ţării. În Bucureşti, au fost atinse sau depăşite maximele absolute ale lunii octombrie”, a transmis Ministerul Mediului.
Potrivit instituţiei citate, la staţia Băneasa s-au înregistrat 139,4 l/mp, peste recordul anterior de 131,8 l/mp. La Filaret s-au acumulat 139,4 l/mp, apropiat de maxima istorică de 143,3 l/mp, iar la Afumaţi, cu 130,8 l/mp, a fost depăşit recordul de 130,4 l/mp.
”La nivel regional, cele mai ridicate valori au fost înregistrate în sudul Munteniei şi Dobrogea de vest, unde cantităţile au depăşit frecvent 150 l/mp. Cel mai mare nivel raportat a fost la staţia meteorologică Giurgiu, cu 193 l/mp”, a mai transmis Ministerul Mediului.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis avertizări succesive, pe baza modelelor europene şi regionale (ECMWF, ALARO, COSMO, ICON), care indicau acumulări de până la 140 l/mp/24h şi rafale de vânt de 70–90 km/h în sud-estul ţării. Pe măsura intensificării fenomenului, codul roşu de precipitaţii a fost extins şi asupra municipiului Bucureşti, judeţelor Ilfov şi Giurgiu, alături de Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi.
”Comparativ cu mediile climatologice multianuale, aceste valori sunt de peste două ori mai mari decât cantităţile obişnuite pentru o lună octombrie. Datele confirmă atât caracterul extrem al fenomenului, cât şi tendinţa generală de creştere a intensităţii precipitaţiilor, în contextul schimbărilor climatice. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor subliniază că avertizările meteorologice emise în aceste zile au fost justificate şi necesare. Scopul lor este protejarea populaţiei şi a infrastructurii în faţa unor fenomene rare şi periculoase. Contestarea nefondată a datelor ştiinţifice riscă să reducă eficienţa sistemului de alertare şi să pună vieţi în pericol”, se mai arată în comunicatul de presă.
Echipele din teren – meteorologi, hidrologi şi forţele de intervenţie – au confirmat prin măsurători şi acţiuni directe amploarea fenomenului: străzi inundate, acumulări de apă pe reţele de canalizare, copaci doborâţi şi pagube materiale.
