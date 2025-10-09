Raportul ANM, după ciclonul Barbara. Harta cu zonele care au înregistrat recorduri de ploaie FOTO

Administrația Națională de Meteorologie a publicat harta cu cele mai afectate zone de ciclonul Barbara, după ce România a fost lovită de ploi torențiale, iar școlile din mai multe județe au fost închise.

Potrivit ANM, Ciclonul Barbara a afectat cel mai tare România marți, 7 octombrie.

„Ciclonul mediteranean, denumit de Serviciul Meteorologic Italian “Barbara” (după ce a generat ploi abundente și intensificări ale vântului pe coasta estică a Italiei), s-a format în data de 5 octombrie 2025, deasupra Mării Ionice, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o zonă extinsă de aer rece în altitudine, asociată unui nucleu depresionar situat în vestul Europei.

În intervalul 6–7 octombrie 2025, ciclonul mediteranean s-a deplasat spre est-nord-est, traversând Marea Adriatică și regiunile Croației, Serbiei, Muntenegrului și Bulgariei, unde a produs precipitații și rafale ale vântului importante. Pe parcursul evoluției, sistemul a preluat o cantitate semnificativă de umiditate de deasupra Mării Egee, menținând o activitate frontală intensă și o traiectorie transbalcanică bine definită.

La 05 octombrie 2025, ora 00 UTC, România se afla în sectorul cald al ciclonului mediteranean, astfel încât frontul cald asociat acestuia era poziționat la vest de România. Advecția sud-vestică de aer cald și umed a determinat extinderea nebulozității și apariția precipitațiilor slabe, inițial în regiunile sud- vestice, ulterior spre cea mai mare parte a teritoriului, pe măsura avansului sistemului frontal spre nord-est. În intervalul 5–6 octombrie 2025, ciclonul a urmat o traiectorie transbalcanică, iar fronturile sale atmosferice active au traversat România, generând precipitații moderate și intensificări locale ale vântului, pe fondul contrastului termic și baric pronunțat dintre masa de aer rece continental și masa de aer cald și umed, de origine mediteraneană.

Începând cu seara zilei de 7 octombrie, frontul oclus asociat ciclonului mediteranean a devenit dominant, afectând sudul și sud-estul țării, unde s-au înregistrat cantități de apă importante și rafale ale vântului. Circulația la scară sinoptică a favorizat alimentarea suplimentară cu umiditate dinspre Marea Neagră, menținând o activitate noroasă și convectivă ridicată în Dobrogea și sud- estul Câmpiei Române”, transmite ANM.

Cele mai afcetate zone au jos municipiul București, județele Ilfov și Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași.

„Din noaptea de 8 spre 9 octombrie, sistemul depresionar s-a deplasat spre nordul Mării Negre, concomitent cu slăbirea câmpului baric și diminuarea activității frontale deasupra teritoriului României. Așadar, evoluția sinoptică a ciclonului mediteranean a ilustrat un tipar clasic de ciclogeneză mediteraneană cu deplasare transbalcanică, caracterizat prin organizare frontală bine structurată, aport consistent de umiditate și un impact pluviometric semnificativ asupra țărilor din sud-estul Europei.

În acest context, în dimineața zilei de 5 octombrie 2025, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică prin care anunța înrăutățirea treptată a vremii, determinată de apropierea ciclonului mediteranean, aflat în deplasare spre Peninsula Balcanică și sud-estul Europei.

Pe baza rulărilor modelelor numerice ECMWF, ALARO, COSMO și ICON, din data de 6 octombrie 2025, ora 00 UTC, care indicau o intensificare semnificativă a activității ciclonului mediteranean și cantități cumulate de 60–120 mm, local peste 130 mm în sudul și sud-estul țării, Administrația Națională de Meteorologie a emis în dimineața aceleiași zile, la ora 10:00, o avertizare meteorologică, valabilă pentru intervalul 6 octombrie, ora 10:00 – 8 octombrie, ora 23:00. Aceasta a inclus o informare meteorologică, o atenționare cod galben (mesaj 1) și o avertizare (mesaj 2) structurată pe trepte de intensitate – cod galben, portocaliu și roșu – în funcție de severitatea fenomenelor prognozate.

Întrucât modelele numerice converg în estimarea faptului că intervalul de acumulare maximă urma să se înregistreze din seara zilei de 7 octombrie, județele Constanța, Ialomița și Călărași s-au aflat sub cod roșu, unde, în special, modelele ICON, COSMO și ECMWF au indicat cantități cumulate de 110–130 mm/24h, cu maxime locale ce puteau depăși 140 mm, precum și rafale de vânt de 70–90 km/h, mai ales în zona litoralului. În același interval (7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00), avertizarea a inclus și zone aflate sub cod portocaliu, care au vizat Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud- estul Transilvaniei și al Olteniei, unde unele modele prognozau cantități de 60–90 mm/24h, izolat peste 100 mm, într-un context sinoptic caracterizat prin persistența activității frontale și alimentare suplimentare cu umiditate dinspre Marea Neagră.

Rulările actualizate ale modelelor numerice în dimineața zilei de 7 octombrie 2025, au continuat să prezinte soluții diferite privind localizarea celor mai mari posibile cantități, dar toate au evidențiat o intensificare semnificativă a câmpului de precipitații în sud-estul țării și o extindere spre vest a nucleului pluviometric asociat ciclonului mediteranean. Pe baza acestor elemente, ANM a extins în dimineața zilei de 7 octombrie, ora 10:00, codul roșu de precipitații abundente și către municipiul București, județele Ilfov și Giurgiu, menținând avertizarea pentru Constanța, Ialomița și Călărași. O parte dintre modele au prognozat cele mai mari cantități de precipitații, cu nucleu de 110–140 mm/24h dispus între județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Alte modele au susținut același scenariu general, dar cu acumulări de 70–110 mm/24h în zona București–Ilfov.

Cantitățile maxime de precipitații în intervalul de influență a ciclonului mediteranean, cuprinse în general între 100 și 180 l/mp (cu un maxim de 193 l/mp la stația meteorologică Giurgiu), s-au înregistrat în sudul Munteniei și în Dobrogea de vest. În municipiul București, la stațiile meteorologice Băneasa, Filaret și Afumați s-au acumulat în jur de 75 l/mp, iar pluviometrele Apa Nova au înregistrat cantități de până la 86 l/mp în unele cartiere”, arată sursa citată.

Analiza la nivel național, regional și pentru Municipiul București a cantităților de precipitații căzute în intervalul 1-8 octombrie 2025 reliefează următoarele:

1. Valoarea de 74.8 l/mp se situează peste media climatologică lunară a celor 2 perioade climatologice de referință (1981-2010 și 1991-2020);

2. Cantitateade139.4l/mpdelaBucurești-Băneasadepășeștemaximaabsolută a lunii octombrie de 131.8 l/mp;

3. Cantitatea de 139.4 l/mp de la București/Filaret se apropie de 143.3 l/mp, maxima absolută a lunii octombrie;

4. Cantitateade130.8l/mpdelaBucurești-Afumațidepășeștemaximaabsolută a lunii octombrie de 130.4 l/mp;

5. Media climatologică a cantităților de precipitații calculată pentru cele 4 perioade climatologice de referință arată o creștere a valorilor de la o perioadă la alta atăt la nivel național, căt și în București;

Cantitățile de precipitații înregistrate la nivel regional pun în evidență cele mai ridicate valori din acest interval pentru Dobrogea, Muntenia și Oltenia, cele mai afectate de precipitațiile abundente din acest interval.

