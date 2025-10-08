Avertismentul psihologului după ce românii au golit rafturile magazinelor, de teama ciclonului Barbara: „Să ne menținem gândirea critică!”

Autor: Andi Miron
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 20:22
Avertismentul psihologului după ce românii au golit rafturile magazinelor, de teama ciclonului Barbara: „Să ne menținem gândirea critică!”
Om cu umbrelă, rafturi goale de magazin, Arafat / FOTO: Unsplash.com, Antena 3, captură video YouTube

Avertismentele meteo privind ciclonul Barbara au generat emoții intense în rândul unor persoane. Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu psihologul Radu Leca.

Pe fondul codului roșu de ploi abundente emis de meteorologi, 1.900 de școli și grădinițe din București, Ilfov, Constanța, Călărași, Giurgiu și Ialomița au suspendat activitatea pentru ziua de miercuri, 8 octombrie. Primarul Constanței, Vergil Chițac, a recomandat cetățenilor din regiune să-și facă provizii pentru 48 de ore.

„Inducerea panicii și controlul populației sunt subiecte delicate, care apar în diverse situații, de la crize naturale, la evenimente politice. În cazul de față, declarația primarului orașului Constanța, domnul Chițac, privind necesitatea de a face provizii și de a rămâne în case din cauza ciclonului Barbara subliniază o tendință de a răspunde public unei situații extreme, prin apeluri la precauție”, a explicat psihologul Radu Leca.

Unele magazine din regiune au rămas fără anumite categorii de alimente pe rafturi, aspect care a amintit de episodul „COVID”, când stocurile de mălai, dar și de hârtie igienică, erau imediat epuizate.

Astfel de situații tensionate pot să apară în diverse contexte, avertizează psihologul.

„Motivele inducerii panicii la nivelul maselor populare sunt multiple. În primul rând, securitatea publică - autoritățile ies în față pentru a avertiza populația, încercând să prevină tragediile. În timpul unor fenomene meteorologice extreme, îndemnul de a rămâne acasă și de a avea provizii este menit să protejeze viețile cetățenilor.

Apoi, vorbim despre responsabilitatea autorităților - funcționarii publici au datoria de a gestiona crizele, iar comunicarea acestor situații prin măsuri de precauție poate fi percepută ca o acțiune responsabilă, chiar dacă uneori poate provoca panică”, a explicat Leca.

Totodată, reprezentanții instituțiilor de forță pot exagera deliberat, susține psihologul.

„De asemenea, putem vorbi și despre manipularea opiniei publice - deși nu este cazul în fiecare situație, unele autorități pot apela la exagerarea pericolelor pentru a obține un control mai mare asupra populației. Prin inducerea fricii, ele pot justifica măsuri stricte sau pot reduce controversele legate de politicile lor”, a mai transmis psihologul.

În plus, „motivele controlului asupra populației pot fi pentru managementul resurselor - în vremuri de criză, autoritățile pot dori să controleze modul în care oamenii accesează resursele. Încurajarea stocării de provizii poate ajuta la evitarea panicii ulterioare și a aglomerării, care determina haos; prevenție: oferind îndrumări clare și stricte, autoritățile își asumă responsabilitatea de a preveni eventuale probleme ce apar în timpul unei crize, asigurându-se că populația este informată și pregătită; stabilitate socială: menținerea unei atmosfere controlate ajută la prevenirea conflictelor interne. Frica generează comportamente psiho-emoționale imprevizibile, iar prin stabilirea unor directive clare, autoritățile caută să minimizeze riscurile de tulburări sociale”.

Psihologul Radu Leca: „Îi sfătuiesc pe liderii să găsească un echilibru între a informa corect populația și a nu genera panică excesivă”

Psihologul Radu Leca îndeamnă cetățenii să se informeze de la autoritățile competente și, totodată, să nu renunțe la gândirea critică.

„Fie vorbim despre epidemii, dezastre naturale sau alte crize, modul în care informația este comunicată determină reacții concrete. În cazul ciclonului Barbara, mesaje repetitive despre pericol pot amplifica frica, dar pot și consolida solidaritatea comunității. Îi sfătuiesc pe liderii să găsească un echilibru între a informa corect populația și a nu genera panică excesivă.

Conchid cu o notă de reflecție: în fața unei crize, rețineți că informația este esențială. Să căutăm surse de încredere, să ne păstrăm calmul și să ne pregătim adecvat, fără a ceda necontrolat panicii! Așa cum a subliniat primarul, o reacție bine pregătită ne ajută să rămânem în siguranță, dar este la fel de important să ne menținem gândirea critică și să judecăm cu discernământ mesajele din jurul nostru”, a concluzionat psihologul, pentru Ziare.com.

Vreme rea și pericol de inundații în România

Din cauza ploilor abundente, comuna Siliștea, din Constanța, a fost complet inundată. De asemenea, în comuna ilfoveană Bragadiru se circulă cu dificultate. Căi de acces și curți au fost inundate.

„Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între loc. Seimeni şi loc. Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan, nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată. Se intervine pentru evacuarea apei cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, având în dotare accesorii specifice, o autospecială transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată", se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

În alte județe, precum Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Olt și Teleorman au fost raportate ploi, inclusiv coduri roșii, în ultima săptămână.

