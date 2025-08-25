Descoperire șocantă într-un cimitir din Brăila. Morți dezgropați și aruncați lângă gard

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 22:58
436 citiri
Descoperire șocantă într-un cimitir din Brăila. Morți dezgropați și aruncați lângă gard
Descoperire șocantă într-un cimitir din Brăila FOTO Captură video observatornews.ro

Descoperire macabră făcută de un localnic într-un cimitir din orașul Brăila. Bărbatul a găsit mai multe oseminte umane în apropierea unui gard. Oamenii din zonă acuză faptul că administratorul cimitirului ar fi de vină. Ei spun că acesta ar fi aruncat oasele pentru că rudele nu ar fi plătit locul de veci, iar apoi groapa ar fi fost revândută.

"Aveam o cunoștință pe aici, probabil nu a plătit taxa cimitirului, doamna aceea are copiii în străinătate și nu i-am mai găsit crucea. Nu știu unde e, o fi dezgropat-o", a declarat un localnic pentru observatornews.ro.

"Nu ni se pare normal. Uite, plătim o grămadă de taxe," a spus un alt localnic.

Pentru că rudele nu ar fi plătit taxele, administratorul cimitirului ar fi scos osemintele umane și le-ar fi aruncat lângă gard, apoi ar fi revândut locul de veci, acuză brăilenii.

"Oasele pe care le-a scos erau puse într-un sac și nu aveau unde să le bage. Dacă nu plătești după o perioadă de timp, le scoate și vinde groapa din nou," spune o femeie.

Paznicul cimitirului susține, însă, o altă teorie.

"Nu e de la noi de aici, nu-i din cimitirul ăsta. E o înscenare," a spus el.

"Salariații din cimitirul municipal au fost și au verificat tot cimitirul și nu existau acele oase umane. Este un fals, nu are nicio dovadă. Niciodată nu rămân oseminte ale celor decedați când se îngroapă alt decedat," a declarat Huiu Emilena, director executiv al cimitirului.

Cum au ajuns oasele aruncate lângă rămâne deocamdată un mister, care va trebui dezlegat de autorități.

Potrivit legii, dacă taxa de întreținere a mormântului nu este plătită, rămășițele umane se strâng într-o cutie de oseminte și se depozitează într-o groapă comună.

Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
După ce în luna mai anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu revine tot mai vizibil în spațiul public, stârnind discuții și controverse legate de o posibilă numire...
Ar putea fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un partid extremist? Analist: „Sunt șanse să câștige AUR Capitala”
Ar putea fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un partid extremist? Analist: „Sunt șanse să câștige AUR Capitala”
Ultimele sondaje pentru Primăria Capitalei arată un peisaj electoral extrem de fragmentat, cu un favorit care nu se distanțează considerabil de locul doi. Daniel Băluță, actualul primar al...
#cimitir braila, #morti dezgropati, #oase aruncate , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
ObservatorNews.ro
Ultimele schimbari la Pachetul 2: "Taxa pe bogatie" va fi de trei ori mai mare
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump amenință iar China cu taxe vamale de 200%. Ce are Beijingul și vrea cu disperare Washingtonul
  2. "Măsurile din educație sunt de criză, nu de reformă", susține ministrul Educației. "Ne ajută doar să încheiem anul cu salarii și burse"
  3. "Ar fi haios să candideze Gabriela Firea la Primăria Capitalei". Ciprian Ciucu nu crede în "fenta" PSD. "Încearcă să protejeze candidatul real"
  4. Descoperire șocantă într-un cimitir din Brăila. Morți dezgropați și aruncați lângă gard
  5. Diplomația americană vs. diplomația europeană. Diferențele majore de viziune, explicate de către Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Menținerea Americii în joc, fundamentală” INTERVIU
  6. Trump susține că a vorbit cu Putin și după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni. De ce nu vrea liderul de la Moscova să stea față în față cu cel de la Kiev VIDEO
  7. "În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări", anunță Ministerul Educației. Școlile afectate de noile măsuri
  8. Cine sunt cei 5 jurnaliști uciși de armata israeliană în dublul atac de la Spitalul Nasser. Reacția lui Benjamin Netanyahu
  9. Japonia a inaugurat prima sa centrală osmotică. Ce este energia osmotică și cum funcționează?
  10. La 18 luni după ce a devenit primul om implantat cu cipul cerebral al lui Elon Musk, pacientul spune că întreaga sa viață s-a schimbat