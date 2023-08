Un angajat al trupelor Wagner a filmat vineri, 25 august, un filmuleț într-un cimitir din localitatea rusă Nikolaevka, regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina.

Imaginile arată o lucrare de amploare menită în urma căreia un cimitir rezervat soldaților Wagner morți în Ucraina a fost ras de pe fața pământului.

În locul acestuia, pare să fie construită o parcare sau o șosea.

Rusul care filmează spune că cimitirul și un obelisc montat la intrare a fost inaugurat recent de proaspăt decedatul Evgheni Prigojin.

"Oamenii au murit pentru Rusia, iar voi le-ați nivelat mormintele. Asta e blasfemie!".

Soldatul filmează crucile adunate într-o grămadă uriașă și atrage atenția asupra amănuntului că toți cei înmormântați acolo muriseră în 2023.

