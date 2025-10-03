Accident într-un cimitir. Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ chiar în groapa pe care o săpa

Autor: Mihai Diac
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 18:11
Accident într-un cimitir. Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ chiar în groapa pe care o săpa
Pompierii au intervenit în cimitir FOTO Facebook/ISU Botoșani

Un bărbat de 47 de ani a fost surprins, vineri, de un mal de pământ, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuți, județul Botoșani.

Bărbatul a fost scos de pompieri și a fost transportat la spital.

”Un bărbat de 47 de ani a fost salvat de pompierii militari și voluntari după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el. Evenimentul a avut loc în această după-amiază în localitatea Mlenăuți, comuna Hudești”, a transmis, vineri, ISU Botoșani.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de intervenție, membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță.

”Echipele de intervenție au constatat că victima săpa o groapă în cimitirul din localitate, iar la un moment dat, malul s-a surpat, aceasta fiind blocată până la nivelul genunchilor”, au precizat pompierii.

Bărbatul a fost extras în siguranță, fiind predat echipajului medical pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, ulterior fiind transportat la spital.

