Imagini copleșitoare dintr-un cimitir plin cu mormintele soldaților ruși uciși în Ucraina. Majoritatea aveau sub 30 de ani VIDEO

Un număr mare de morminte ale ocupanților ruși dintr-un regiment al Diviziei 98 Aeropurtată pot fi văzute într-un videoclip filmat în cimitirul din Kostroma, un oraș de mărime medie situat la 400 de kilometri nord-est de Moscova.

Acest regiment a fost aproape în întregime distrus de forțele armate ucrainene chiar la începutul războiului, când armata lui Putin a încercat să ”ocupe Kievul în 2-3 zile”.

Ocupanții au încercat să aterizeze la Gostomel, pentru a-și începe campania împotriva capitalei Ucrainei, dar soarta lor a fost cruntă.

Autorul videoclipului recunoaște că în cimitir sunt o mulțime de morminte în 2022. Doar unul dintre cei lichidați s-a născut în 1968, iar toți ceilalți erau băieți tineri, sub 30 de ani, care și-au găsit moartea pe pământ străin de dragul dorinței nesănătoase a lui Putin de a recrea fostul imperiu rus.

În același timp, autorul videoclipului repetă lozincile propagandei de la Kremlin, spunând că ocupanții nu au murit în zadar, ci în lupta împotriva „naziștilor”.

„Sunt multe naționalități, dar toți sunt ruși”, spune operatorul.

Cemetery in Kostroma for the Russian 331st Regiment which took catastrophic losses when Putin recklessly threw it into a meatgrinder in the hope of taking Kyiv "before lunch".

The same people who could be building a prosperous Russia will be remembered in history as invaders.… pic.twitter.com/NYtclu96YX