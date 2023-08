Măsuri stricte de securitate la cimitirul din Sankt Petersburg unde sunt îngropați părinții lui Putin, pe fondul speculațiilor că acolo va fi înhumat Prigojin

Cimitirul Serafimovskoe din Sankt Petersburg era marţi sub o intensă pază a poliţiei, care a închis drumurile din zonă, pe fondul speculaţiilor pe canalele locale de Telegram potrivit cărora şeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, ar putea fi înmormântat în cimitirul care este de obicei rezervat pentru funeralii militare, dar unde sunt îngropaţi şi părinţii lui Vladimir Putin, relatează Associated Press, CNN şi Reuters.

Mercenarii ruşi din Wagner începuseră să se adune marţi la cimitir.

Surse oficiale nu au confirmat data sau locul înmormântării lui Prigojin, dar Kremlinul anunţase că revine familiei să stabilească detaliile funeraliilor, însă preşedintele rus Vladimir Putin nu intenţionează să participe.

Site-ul de ştiri Fontanka din Sankt Petersburg şi alte câteva instituţii media au relatat că Prigojin, în vârstă de 62 de ani, ar putea fi înmormântat încă de marţi la cimitirul Serafimovskoe din oraş. Cordoane semnificative de poliţie au înconjurat cimitirul, unde sunt înmormântaţi şi părinţii lui Putin, însă patrule de poliţie sporite au fost văzute şi în alte cimitire din oraş.

Ulterior, canalele media ruseşti au aflat că este vorba despre înmormântarea lui Valeri Cekalov, cel care era şeful părţii de logistică în cadrul companiei Wagner şi care se afla împreună cu Prigojin în avionul care s-a prăbuşit săptămâna trecută. Acesta a fost înmormântat la Cimitirul de Nord din Sankt Petersburg. Familia lui Valeri Cekalov a fost însoţită de zeci de persoane.

Cekalov a fost unul dintre adjuncţii şefului Wagner care a lucrat cu acesta însă de la începutul anilor 2000, potrivit unui raport al Centrului Dossier, un grup de investigaţie rusesc condus de miliardarul rus în exil Mihail Hodorkovski. Cekalov a supravegheat toate proiectele "civile" ale lui Prigojin în străinătate, inclusiv explorarea geologică, producţia de petrol şi agricultura, precum şi logistica companiei.

În iulie, Departamentul de Stat al SUA a impus sancţiuni împotriva lui Cekalov pentru că a acţionat în numele lui Prigojin, menţionând că acesta "a facilitat transporturi de muniţii către Federaţia Rusă".

