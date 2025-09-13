Trump ia cina cu premierul Qatarului, la trei zile după atacul Israelului de la Doha. Unde l-a trimis pe secretarul de stat Marco Rubio

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 23:48
342 citiri
Trump ia cina cu premierul Qatarului, la trei zile după atacul Israelului de la Doha. Unde l-a trimis pe secretarul de stat Marco Rubio
Donald Trump, președintele SUA FOTO Hepta

Președintele american Donald Trump îl găzduiește la cină vineri, 12 septembrie, pe premierul Qatarului Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster (New Jersey, la nord-est), a anunțat Casa Albă, relatează AFP.

Această întâlnire are loc la trei zile după un atac fără precedent al Israelului care a vizat liderii mișcării islamiste palestiniene Hamas, reuniți într-un complex rezidențial din centrul capitalei Doha, relatează AFP.

Trimisul special american Steve Witkoff va participa la cină alături de președintele american și de prim-ministrul din Qatar.

Israelul și-a atras critici din partea multor aliați după atacul asupra capitalei Qatarului, țară cu rol de mediator în negocierile pentru un armistițiu în Fâșia Gaza. Donald Trump a lansat chiar o mustrare rară la adresa aliatului său, spunând că este „foarte nemulțumit” de atacurile israeliene.

Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani a declarat la începutul săptămânii că dorește ca omologul său israelian Benyamin Netanyahu să fie „trimis în judecată”, considerând că atacul a „ucis orice speranță” pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit deja cu liderul din Qatar vineri dimineață.

Pe de altă parte, Marco Rubio se va deplasa în Israel pentru a-i asigura sprijinul american înainte de recunoașterea iminentă a unui stat palestinian de către mai multe state occidentale, printre care Franța, în cadrul Adunării Generale a ONU.

El va insista în fața liderilor israelieni asupra „angajamentului (american) de a lupta împotriva măsurilor anti-israeliene, inclusiv recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian, care recompensează terorismul Hamas”, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

