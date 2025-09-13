Trump ia cina cu premierul Qatarului, la trei zile după atacul Israelului de la Doha. Unde l-a trimis pe secretarul de stat Marco Rubio

Președintele american Donald Trump îl găzduiește la cină vineri, 12 septembrie, pe premierul Qatarului Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster (New Jersey, la nord-est), a anunțat Casa Albă, relatează AFP.

Această întâlnire are loc la trei zile după un atac fără precedent al Israelului care a vizat liderii mișcării islamiste palestiniene Hamas, reuniți într-un complex rezidențial din centrul capitalei Doha, relatează AFP.

Trimisul special american Steve Witkoff va participa la cină alături de președintele american și de prim-ministrul din Qatar.

Israelul și-a atras critici din partea multor aliați după atacul asupra capitalei Qatarului, țară cu rol de mediator în negocierile pentru un armistițiu în Fâșia Gaza. Donald Trump a lansat chiar o mustrare rară la adresa aliatului său, spunând că este „foarte nemulțumit” de atacurile israeliene.

Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani a declarat la începutul săptămânii că dorește ca omologul său israelian Benyamin Netanyahu să fie „trimis în judecată”, considerând că atacul a „ucis orice speranță” pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit deja cu liderul din Qatar vineri dimineață.

Pe de altă parte, Marco Rubio se va deplasa în Israel pentru a-i asigura sprijinul american înainte de recunoașterea iminentă a unui stat palestinian de către mai multe state occidentale, printre care Franța, în cadrul Adunării Generale a ONU.

El va insista în fața liderilor israelieni asupra „angajamentului (american) de a lupta împotriva măsurilor anti-israeliene, inclusiv recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian, care recompensează terorismul Hamas”, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

