Ce se întâmplă cu organismul tău dacă iei cina după ora 20:00 timp de șase luni. De ce îți poate afecta greutatea, somnul și starea de spirit

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 17:17
227 citiri
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă iei cina după ora 20:00 timp de șase luni. De ce îți poate afecta greutatea, somnul și starea de spirit
Persoane care pregătesc masa FOTO Pexels

Mulți dintre noi ajung acasă târziu, obosiți după o zi plină, și iau cina atunci când apucă, adesea după ora 20:00. Poate părea un detaliu neimportant, dar potrivit experților, acest obicei aparent banal poate avea consecințe semnificative asupra sănătății.

Mâncatul frecvent la ore târzii nu afectează doar somnul, ci și digestia, metabolismul și echilibrul hormonal al organismului, scrie indianexpress.com.

Cum schimbă cina târzie metabolismul

Ashlesha Joshi, dietetician și nutriționist, explică faptul că momentul în care luăm masa influențează profund felul în care corpul procesează alimentele. „Atunci când mâncăm târziu în noapte, ritmul metabolic natural al corpului nostru este perturbat. După apusul soarelui, eficiența digestivă scade treptat, iar toleranța la glucoză se reduce. Așadar, dacă cineva mănâncă în mod constant după ora 20:00 timp de câteva luni, mai multă energie din acea masă va fi probabil stocată ca grăsime, mai degrabă decât arsă”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

Joshi avertizează că, în timp, acest tipar alimentar poate favoriza creșterea în greutate, fluctuațiile glicemiei, creșterea colesterolului LDL și tulburări digestive, precum balonarea sau refluxul acid. Pe termen lung, spune ea, se poate ajunge la dereglarea ritmului circadian — proces biologic esențial pentru buna funcționare a metabolismului.

Efectele asupra hormonilor

Dieteticianul subliniază că mâncatul târziu nu afectează doar digestia, ci și sistemul hormonal. „Da, mâncatul târziu în noapte are un impact hormonal semnificativ. Sensibilitatea la insulină este în mod natural mai scăzută noaptea, făcând mai dificilă gestionarea eficientă a glicemiei de către organism. Leptina, hormonul care semnalează sațietatea, devine de asemenea mai puțin receptivă, ceea ce poate duce la supraconsum”, explică Joshi.

În același timp, nivelul cortizolului (hormonul stresului) rămâne ridicat atunci când mesele sunt întârziate. „Această combinație încurajează stocarea grăsimilor, perturbă reglarea apetitului și crește riscul de tulburări metabolice. Pe parcursul lunilor, aceste schimbări hormonale pot crea un ciclu de poftă de mâncare, somn prost și pierdere în greutate mai lentă sau chiar creștere în greutate”, a adăugat nutriționistul.

Cum poți reduce efectele negative dacă nu poți evita mesele târzii

Pentru cei care nu pot lua cina devreme din cauza programului de muncă sau a altor obligații, există soluții care pot diminua efectele nocive. Joshi recomandă o abordare echilibrată: „Optează pentru o masă mai ușoară, cu mai multe proteine slabe, legume și fibre. Menține grăsimile grele și carbohidrații rafinați la un nivel scăzut, deoarece aceștia sunt mai greu de metabolizat noaptea”.

De asemenea, specialistul subliniază importanța unui interval de cel puțin două ore între cină și momentul culcării, pentru ca digestia să se desfășoare normal. Consistența este, de asemenea, esențială — chiar dacă masa este târzie, menținerea unei ore relativ fixe pentru cină poate ajuta corpul să se adapteze.

„Hidratarea corespunzătoare pe parcursul zilei, reducerea consumului de cofeină și alegerea unui mic dejun nutritiv în dimineața următoare pot sprijini stabilitatea hormonală și un echilibru energetic sănătos”, a concluzionat Joshi.

