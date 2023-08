Aryna Sabalenka s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

Jucătoarea din Belarus, locul 2 WTA, a învins-o în două seturi pe Ons Jabeur (Tunisia, locul 5 WTA), scor 7-5, 6-3.

Sabalenka va evolua în semifinale cu Muchova, din Cehia, locul 17 WTA. Aceasta avea 3-0 în partida cu Marie Bouzkova, în momentul în care compatrioata ei s-a retras.

În cealaltă semifinală se întâlnesc liderul WTA Iga Swiatek și jucătoarea americană Cori Coco Gauff, locul 7 WTA.

Meciul Swiatek - Gauff are loc azi de la ora 18.00, iar de la 20.30 se dispută semifinala Sabalenka - Muchova.

Dacă se respectă calculele hârtiei, vom avea o finală între primele două jucătoare ale lumii, Swiatek și Sabalenka.

3Xs semifinalist in Cincy!@SabalenkaA defeats Jabeur 7-5, 6-3 to lock her spot into the semis 🔒#CincyTennis pic.twitter.com/bxspTII3eE