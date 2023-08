Surpriză mare la Cincinnati: Iga Swiatek, învinsă pentru prima dată de o adversară mai tânără

După șapte înfrângeri la rând, partide în care nu i-a luat nici măcar un set, Coco Gauff a reușit prima victorie în fața polonezei Iga Swiatek.

Cori Gauff (SUA, locul 7 WTA) a câștigat în trei seturi partida cu Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA) din semifinalele turneului de categorie WTA 1000 la Cincinnati.

A fost 7-6, 3-6, 6-4 pentru americanca în vârstă de 19 ani.

Până la acest meci, scorul întâlnirilor directe dintre Swiatek și Gauff era 7-0, cu poloneza câștigând toate partidele cu 2-0 la seturi.

De asemenea, poloneza de 22 de ani nu mai pierduse până acum la nivel profesionist în fața unei adversare mai tinere.

Gauff va juca în finală cu Sabalenka sau cu Muchova.

Before today, Iga Swiatek had NEVER lost to a player younger than her in a professional match.

Coco Gauff, 3 years younger, just ended that streak 👏

Gets her first win against Iga, after 7 consecutive losses 🇺🇸 pic.twitter.com/jTb6jBRX7Q