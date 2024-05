Șocul unui român după ce s-a uitat pe bonul primit la cinema. "Alea sunt prețurile pentru proști"

Mulți români au renunțat la micile plăceri și la ieșirile cu prietenii pentru a evita cheltuielile. Cei care ies mai rar se declară șocați de prețuri.

Este cazul relatat de un român în mediul online după ce a fost la cinema.

"Să fie vreo greșeală sau am mers la film în Norvegia?"

Acesta a glumit pe seama situației, întrebându-se dacă nu este o eroare la mijloc, după ce a văzut suma care apărea pe bon.

"Să zicem că am fost în seara asta la film și am luat 2 porții de nachos și un suc. Zice femeia 77.50, pun cardul și mă bucur de film și mâncare. Asta până am ajuns acasă și m-am uitat pe bon, nachos 2 bucăți ×29.50 și sucul 18.50?! Mă sperie faptul că sucul a costat cât biletul. Să fie vreo greșeală sau am mers la film în Norvegia?", a scris acesta pe Reddit.

"Sunt prețurile pentru proști"

În comentarii, cei mai mulți recunosc că au găsit soluții pentru a evita cheltuielile mari.

"Alea sunt prețurile pentru proști, românii adevărați se descurcă cu un ghiozdan în care bagă suc, chipsuri, mici, sarmale sau ce ai chef să mănânci."

"Eu lucrând la cinema chiar te încurajez să faci asta. Prețurile sunt niște mizerii. Și salariile angajaților la fel".

"Cinema-urile așa fac banii, de fapt. Prețul biletului e cât mai mic ca să îți dea ideea că uite ce ieftin e, e oferta de marți, dacă tot e ieftin biletul hai să iau de mâncare și bam".

"Prețul biletului la cinema se împarte între cinema, studioul producător, distribuitor, Centrul Național de Cinematografie. Cinema-ul ia de obicei 50% din încasările pe un bilet. La ultrablockbustere, gen Avatar, se negociază și uneori încasările cinema-ului în primele săptămâni sunt ~10% sau chiar zero.

Asta nu scuză în întregime prețurile la mâncare/băutură mai mari decât în aeroport."

"Profitul din mâncare și suc e de-a dreptul stupid"

"Prețul doar la bilet e pus foarte "la cost" gen să acopere un procent din chirie/ curent/ salarii. Profitul lor e aproape 0 strict din vizionari.

Profitul din mâncare și suc e de-a dreptul stupid însă, popcorn-ul de exemplu e printre cele mai cumpărate și costă câțiva lei pe kg de porumb, dintr-un kg de porumb ai marja de profit 2-4000%. Efectiv se poate vinde popcorn și suc (+/- alte snacks) mai mult decât s-a încasat (nu profit) din bilete la un singur film."

"Chiar nu puteți sta o oră, două, trei, la un film fără să ronțăiți"

Unii nu înțeleg nevoia de a mânca în timpul vizionării unui film.

"Mănânc înainte acasă sau ceva la food court sau chiar nimic că sunt adult și rezist 2h fără să plâng de foame. Doar nu sunt prost să dau atâta pe niște nachoși obosiți și un cico. Va trebuie neapărat mâncare la film?"

"Chiar nu puteți sta o oră, două, trei, la un film fără să ronțăiți în capul celorlalți spectatori? Înțeleg necesitatea unei băuturi, dar mâncarea mi se pare inutilă acolo."

"Mai stai un an și o să tânjești după sucul de 18,5 lei. Nebunia nu pare să se oprească…".

