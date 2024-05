Condamnat în Iran la cinci ani de închisoare cu executare și lovituri de bici, cunoscutul cineast Mohammad Rasoulof a anunţat pe contul său de Instagram că a fugit din țară, luni, 13 mai, cu o zi înainte de deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Cannes unde urmează să fie proiectat cel mai recent film al său şi unde este aşteptat, potrivit avocatului său, citat de AFP.

"Le sunt recunoscător prietenilor mei, cunoştinţelor mele şi oamenilor care m-au ajutat, uneori cu riscul vieţii, să trec graniţa şi să fiu în siguranţă", a declarat Rasoulof în acest text însoţit de o înregistrare video în care pot fi văzuţi munţi înzăpeziţi.

"Confirm că Mohammad Rasoulof a părăsit Iranul şi va participa la Festivalul de la Cannes", a declarat pentru AFP avocatul său, Babak Paknia.

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, care începe la 14 mai în sudul Franţei, include în selecţia sa noul film al lui Mohammad Rasoulof, "The seed of the sacred fig".

"Trebuie să termin rapid ultimele retuşuri post-producţie" la film, a subliniat Rasoulof în postarea sa de pe Instagram.

Avocatul Babak Paknia a scris miercuri, 8 mai, pe reţeaua socială X că un tribunal din Teheran l-a condamnat pe Mohammad Rasoulof, în vârstă de 52 de ani, la opt ani de închisoare, dintre care cinci cu executare, şi la lovituri de bici. Potrivit avocatului, magistraţii au declarat că la originea pedepsei severe se află o încălcare a securităţii naţionale. Rasoulof a fost obligat, de asemenea, la plata unei amenzi. Confiscarea bunurilor a fost, de asemenea, menţionată.

Cu puţin peste un an în urmă, lui Rasoulof i s-a interzis să călătorească în străinătate.

Cineastul a fost eliberat din celebra închisoare Ewin din Teheran în februarie 2023, după aproximativ şapte luni de detenţie. Înainte de a fi încarcerat, el a criticat prăbuşirea unui centru comercial din oraşul Abadan din sud-vestul Iranului, eveniment soldat cu numeroşi morţi.

Rasoulof, care a fost recompensat cu Ursul de Aur la Berlinala din 2020 pentru filmul său filmul "There is No Evil", despre pedeapsa capitală în Iran, este considerat critic la adresa regimului din ţara sa.

El a trăit alternativ la Teheran şi la Hamburg şi şi-a continuat activitatea, în pofida faptului că i s-a interzis să realizeze filme.

