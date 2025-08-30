Un cioban a fost atacat de urs, în timp ce-și ducea animalele la stână, la marginea unei comune. A fost găsit conștient, mușcat de o mână

Un cioban a fost atacat de un urs, în seara de vineri, 29 august 2025, la marginea unei comune din județul Vâlcea, în timp ce își conducea turma către stâna amplasată la marginea localității.

Ciobanul a fost găsit conștient, cu mușcături la o mână, fiind preluat de o ambulanță și dus la spital.

Incidentul a avut loc vineri seară, în comuna Sălătrucel, satul Pătești.

”Un bărbat de 53 de ani a fost atacat de un urs. Victima, care a suferit o mușcătură la nivelul unei mâini, era conștientă și cooperantă, primind asistență medicală de la un echipaj al Serviciului de Ambulanță, ulterior fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Din primele informații, bărbatul se întorcea cu animalele către stâna pe care o deține la marginea localității, moment în care a fost surprins de urs și atacat”, informează Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea.

Când echipajele Jandarmeriei au ajuns în zona unde s-a produs atacul, animalul nu a mai fost găsit. Jandarmii au patrulat zona, folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialelor și au aruncat petarde pentru a îndepărta ursul de zonele locuite.

Vineri seară, echipajele de jandarmi se află în continuare în zonă pentru a preveni reapariția animalului și pentru siguranța comunității.

Jandarmii recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele împădurite sau izolate, în special pe timp de seară și noapte, să nu lase resturi menajere care ar putea atrage animalele sălbatice în apropierea gospodăriilor și să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia.

