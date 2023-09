Antrenorul lui Sepsi a pus tunurile pe arbitraj după eliminarea din play-offul Conference League

Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei Sepsi OSK, şi-a felicitat jucătorii la finalul meciului cu echipa norvegiană Bodø/Glimt, dar crede că arbitrajul a înclinat balanţ calificării spre formaţia nordică.

„În primul rând aş vrea să-mi felicit jucătorii pentru jocul de astăzi, exceptând primele 25 de minute. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru parcursul din această competiţie, Conference League. Eu cred că am arătat foarte bine în această competiţie, am arătat că suntem o echipă care poate lupta să obţină rezultate pozitive. Din păcate părăsim această competiţie, dar cu un gust amar pentru că au fost şi ceva probleme de arbitraj. Din punctul meu de vedere nu a fost ofsaid la golul anulat al lui Ştefănescu şi la golul lui Pellegrino a fost ofsaid cel puţin un metru, doi metri. Important este că ne-am prezentat foarte bine astăzi, cu o echipă puternică. Acum a rămas să ne concentrăm pe campionat şi Cupa României.

Azi am început slab, 20-25 de minute, ne-am respectat prea mult adversarul, apoi ne-am intrat în ritm, am schimbat şi sistemul din mers. Am echilibrat jocul, chiar balanţa a înclinat spre noi. Noi am fost echipa mai bună în multe momente, dar la fotbal golul, rezultatul contează şi asta ne-a făcut să ieşim din Conference League”, a declarat Liviu Ciobotariu după meciul pierdut joi, în manşa secundă a play-off-ului din Conference League, scor 2-3 cu echipa norvegiană Bodø/Glimt.

Cum în tur scorul a fost egal, 2-2, în grupe merg norvegienii.

