Două avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Heathrow, în seara zilei de miercuri, 18 septembrie, la Londra, un incident minor care nu s-a soldat cu răniţi, potrivit presei britanice şi aeroportului, relatează AFP.

Presa britanică vorbește despre acest incident ca fiind o ”coliziune minoră”. Avioanele implicate aparțin companiilor Icelandair et Koreanair.

The tail of an Iceland Air Boeing 757 was damaged at London Heathrow (pic: @ashley50439353 ) https://t.co/jd0bYyBHZH pic.twitter.com/XnZYYQIgTg

”Serviciile de urgenţă au fost mobilizate la un incident implicând două avioane”, a anunţat o purtătoare de cuvânt a aeroportului.

Korean Air Boeing 777-300 (HL7782) contacted the tail of the parked Icelandair Boeing 757-200 (TF-FIK) during taxi for take-off next to Terminal 2B at London-Heathrow AP (EGLL), UK. Visible damage occurred to the 757 rudder. https://t.co/fegrTVa3NJ pic.twitter.com/iTFhinWWv4