O nouă tragedie aviatică. Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din SUA. O persoană a murit și alte patru au fost rănite FOTO/VIDEO

Cel puţin o persoană a murit luni, 10 februarie, după ce un avion privat de dimensiuni medii a derapat de pe pistă în timpul aterizării pe aeroportul din Scottsdale, Arizona, şi s-a ciocnit cu un alt avion care era parcat, au declarat autorităţile, relatează Reuters.

Potrivit The New York Post, avionul privat aparţine solistului trupei Mötley Crüe, Vince Neil.

La bordul avionului rockerului erau doi piloţi, iar unul dintre ei a murit în coliziune, potrivit prietenului lui Neil şi liderului trupei Poison, Bret Michaels, scrie New York Post.

Dave Folio, un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din Scottsdale, a declarat într-o conferinţă de presă că cel puţin alte patru persoane au fost rănite în accident. O persoană a rămas blocată în interiorul unuia dintre avioane şi echipele de intervenţie a trebuit să o descarceze, a spus el, în timp ce alte trei persoane au fost duse la spitale din zonă.

Folio nu a furnizat alte detalii şi nu a fost imediat clar ce a cauzat deraparea avionului de pe pistă, menţionează Reuters.

Administraţia Federală a Aviaţiei a declarat într-un comunicat că investighează accidentul, despre care a spus că a implicat un avion Learjet 35A care a derapat de pe pistă şi care apoi s-a ciocnit cu un avion Gulfstream 200.

NEW: Video shows the moment a Learjet—registered to Chromed in Hollywood, which is registered in Wyoming with a principal agent listed as Vince Neil—crashed into a plane at Scottsdale Airport. https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L

Patru persoane se aflau la bordul avionului Learjet, care venea din Austin şi era înregistrat pe numele companiei Chromed aparţinând lui Vince Neil, şi una la bordul avionului Gulfstream, potrivit autorităţilor.

Starul rock nu se afla în avion în momentul coliziunii, potrivit avocaţilor lui Neil, dar iubita muzicianului, Rain Andreani, şi prietena ei se aflau la bord, au declarat surse pentru site-ul TMZ. Ambele femei au supravieţuit şi au fost duse la spital, Andreani având cinci coaste rupte, potrivit site-ului specializat în ştiri despre celebrităţi. Câinii care erau cu femeile în timpul zborului privat au supravieţuit, de asemenea, accidentului, conform TMZ.

One person is dead and four others are injured after a Learjet 35A veers off the runway after landing at Scottsdale Airport and crashes into another aircraft, according to the Federal Aviation Authority.

"According to initial reports, the Learjet’s left main landing gear failed… pic.twitter.com/QGbVYTTnds