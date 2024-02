Carambol imens în China: Peste o sută de mașini s-au ciocnit pe o autostradă acoperită cu gheață VIDEO

Incidentul a avut loc pe o porţiune acoperită de gheaţă a unei autostrăzi, în oraşul Suzhou din China. Presa locala scrie despre accidentarea a sute de mașini din care au rezultat mai mulți răniți.

Filmările dramatice ale televiziunii de stat CCTV şi de pe reţelele sociale arată numeroase maşini îngrămădite la întâmplare pe autostradă, una fiind îndoită grav şi ridicată în aer. Peste tot se văd împrăştiate sticlă şi resturi.

În ultimele săptămâni, părţi extinse din Chian au fost lovite de valuri de frig, viscol şi ploaie îngheţată, afectând transportul la un moment în care milioane de oameni se grăbesc acasă pentru a sărbători Anul Nou lunar.

În timpul acestei săptămâni, guvernul a sporit răspunsul la urgenţe din cauza temperaturilor sub limita îngheţului şi a început planuri de răspuns pentru fluxul de transport, provizii şi electricitate în provincii şi oraşe precum Beijing, Hebei, Shanxi, Anhui şi Hubei, a relatat Xinhua.

#WATCH: Several people have been injured in a pileup with more than 100 vehicles involved at an expressway in Suzhou, China.#ChinaNews #China #Suzhou #accident pic.twitter.com/zPwmXaFsLB