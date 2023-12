Ciocniri în Marea Chinei de Sud: Vas filipinez lovit de o navă a pazei de coastă de la Beijing VIDEO

Un vas filipinez aflată într-o misiune de realimentare a fost lovit duminică de o navă a pazei de coastă chineze, a anunţat paza de coastă filipineză, la o zi după o altă confruntare în disputata regiune Marea Chinei de Sud, notează AFP.

De asemenea, o navă chineză a "tras cu tunuri cu apă" asupra a trei nave filipineze care participau la misiunea de realimentare, provocând "daune grave motorului" unuia dintre vapoare, a declarat pe reţeaua socială X Jay Tarriela, purtător de cuvânt al pazei de coasă pentru vestul Mării Filipinelor.

China, la rândul ei, a acuzat duminică o navă filipineză că "s-a ciocnit în mod deliberat" cu o navă a pazei de coastă chineze.

Duminică dimineaţă, patru nave filipineze "au pătruns ilegal" în apele Insulelor Spratly revendicate de China, a indicat paza de coastă chineză într-un comunicat, adăugând că o navă filipineză "a ignorat multiplele şi severele noastre avertismente".

Nava filipineză "şi-a schimbat brusc direcţia într-un mod neprofesionist şi periculos, ciocnindu-se în mod deliberat cu nava noastră 21556 a gărzii de coastă care se afla pe o rută normală a forţelor de ordine şi i-a provocat o zgârietură", a explicat paza de coastă chineză în comunicat.

Incidentul petrecut lângă Second Thomas, un atol din Insulele Spratly, a avut loc la o zi după o altă confruntare între paza de coastă chineză care a "împiedicat" folosind tunuri cu apă trei vase guvernamentale filipineze care realimentau pescarii filipinezi lângă Scarborough Shoal, un recif controlat de Beijing în largul insulei filipineze Luzon.

Statement of the National Task Force-West Philippine Sea

December 10, 2023, Manila, Philippines

Today, 10 December 2023, China Coast Guard (CCG) and Chinese Maritime Militia (CMM) vessels harassed, blocked, and executed dangerous maneuvers on Philippine civilian supply vessels,… pic.twitter.com/NF66BqVPUM