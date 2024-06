Batonul de ciocolată pentru care oamenii călătoresc mii de kilometri. "Este o nebunie ceea ce se întâmplă" VIDEO

Batoanele de ciocolată uriașe și lipicioase, umplute cu ingrediente inspirate din deserturi, au devenit virale pe TikTok - iubitorii de ciocolată fiind dispuși să facă eforturi extreme pentru a pune mâna pe aceste bunătăți.

Can't Get Khanafed Of It, un baton de ciocolată cu lapte umplut cu khanafeh crocant, cremă de fistic și cremă tahini, a fost creat de Fix Dessert Chocolatier din Dubai și i-a obsedat atât de tare pe TikTokkers încât își creează propriile versiuni acasă.

Aceste batoane de ciocolată, având un preț de aproximativ 19 euro, sunt un răsfăț costisitor, dar cei care au gustat acest graal sfânt al ciocolatei susțin că merită fiecare cuvânt de laudă.

"Merită fiecare laudă și încă mai primește," a scris un client fericit pe X (fostul Twitter). 'Nu neg că e scump, dar am plătit mai mult pentru ciocolată produsă în serie.'

Batoanele de ciocolată virale Fix Dessert Chocolate Hero pot fi cumpărate doar în Dubai, prin Chatfood sau Deliveroo, spre dezamăgirea cumpărătorilor de peste hotare care doresc cu disperare să încerce aceste delicii foarte lăudate."

Can't Get Khanafed Of It este cel mai bine vândut produs de ciocolaterie - parțial datorită unor creatori precum Maria Vehera, al cărei videoclip viral ASMR cu ea savurând Hero Bar a adunat aproape 60 de milioane de vizualizări.

#foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257 @mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram: fixdessertchocolatier #asmr

Influencerul din Dubai a savurat, de asemenea, aromele Mind Your Own Busicoff și Crazy Over Caramel, scriind alături de videoclip: "WOW, DOAR WOW!!! Nu pot explica cât de bune sunt acestea! Când o ciocolată, un desert și o operă de artă se întâlnesc, asta este ceea ce obții!

Fix Dessert Chocolate a fost fondată de Sarah Hamouda în 2021 ca răspuns la poftele ei de sarcină și la dragostea ei pentru deserturi.

Dorind să ducă ciocolata la un nivel superior, ea a creat batoanele Fix Dessert, "Fix" însemnând "experiență incredibilă". Sarah crede că a mânca ciocolată ar trebui să fie o "experiență".

"Este o nebunie ceea ce se întâmplă"

După ce au câștigat popularitate online, comenzile au început să crească vertiginos, Sarah dezvăluind că comenzile Fix au crescut de la o singură cifră la 500 în fiecare zi.

'Să fiu sinceră, nu m-am gândit în niciun moment că acest lucru va deveni global', a declarat pentru CNN Hamouda, care este o antreprenoare britanică egipteană și locuiește în Dubai de nouă ani.

"Este o nebunie ceea ce se întâmplă", a adăugat ea, ca răspuns la cererea de batoane din partea oamenilor din întreaga lume.

Acest lucru este cu siguranță evident pe X, unde oamenii lansează apeluri către rezidenții din Dubai pentru a-i ajuta să găsească un baton.

"Oricine se întoarce din Dubai la Londra îmi poate face rost de un baton de ciocolată dessert chocolatier pentru că mor de nerăbdare să-l încerc", a scris un fan.

În timp ce altul a spus: "Trebuie să merg în Dubai și să încerc imediat ciocolata Fix Dessert".

Pentru cei care au reușit să pună mâna pe un baton de desert Fix, produsul nu a dezamăgit, un cumpărător comparând marca cu Willy Wonka.

"Ciocolata Fix Dessert Chocolatier a sosit. Sper că vărul meu o va aprecia', a scris un client mulțumit.

"Tabletele groase și robuste evocă amintiri din Willy Wonka și Fabrica de Ciocolată, o carte dragă copilăriei, filmul original ocupând un loc important în viața mea. Îmi place".

Și dacă nu puteți pune mâna pe o tabletă? Singura alternativă este să faci tu unul - cel puțin conform unor TikTok.

"Nu mai suport, am văzut cum oamenii se bucură de acest baton viral de ciocolată cu fistic, vândut doar în Dubai. A trebuit să încerc să îl fac', a spus creatoarea Suzy Hendrix. 'Și a fost tot ce am visat că va fi'.

Pașii de urmat pentru a vă face propria versiune a batonului viral Can't Get Khanafed Of It

Unii se ambiționează să facă acasă propria versiune a desertului. Iată una dintre rețete.

„Umplutura este kataifi, un aluat filo mărunțit pe care îl poți găsi la piața ta locală mediteraneană sau din Orientul Mijlociu.

Prăjește-l cu câteva bucățele de unt până devine frumos și maro. Adăugăm cremă de fistic. Gândește-te la Nutella cu fistic și tahini și amestecă.

Am încercat cu adevărat să imit originalul, așa că am topit ciocolată; folosește ciocolată semidulce sau neagră dacă aceasta este preferata ta. Ei aveau și un design verde închis și portocaliu pe a lor, așa că am încercat cât mai bine să fac la fel.

Turnați ciocolata topită - asigurați-vă că înlăturați excesul și lăsați un strat. Dați la rece pentru a se întări și puneți cu lingura umplutura kataifi cu fistic. Adăugați ultimul strat de ciocolată și întindeți-l uniform.

La frigider timp de aproximativ o oră și apoi se desprinde din matriță, scrie Dailymail.com.

