Invenția inedită a unui român din Timișoara: Langoșul Dubai, combinația dintre tradiție și ciocolata virală

Petru, un antreprenor din Timișoara, a creat o variantă unică de desert numită „Langoșul Dubai”, o combinație între langoșul tradițional românesc și populara ciocolată Dubai, care a devenit un fenomen pe rețelele sociale. Cu o afacere profitabilă în domeniul langoșilor de peste cinci ani, Petru a avut ideea acestui desert inovator în urma unei discuții cu familia și prietenii.

„Eram destul de sceptic la început, mă temeam că nu va prinde ideea, dar colegii m-au încurajat să încerc. La prima promovare, nici nu am stat în rulotă; am vrut să văd reacțiile de la distanță. Am gustat desertul înainte cu toții – eu, partenerul meu de afaceri, soțiile noastre și copiii. Am ajustat rețeta să nu fie prea grețoasă și să aibă echilibrul perfect între ciocolată și restul ingredientelor,” a povestit Petru, conform Digi24.

Langoșul Dubai a trecut prin mai multe etape de perfecționare. „Topim ciocolata, facem noi cataiful, îl amestecăm și îl lăsăm la rece până se înmoaie, apoi presărăm fistic deasupra,” a explicat Petru procesul.

Desertul a atras atenția la un festival recent, unde majoritatea trecătorilor au fost curioși să vadă „Langoșul Dubai”. „95% dintre oameni citeau cu interes numele, era un punct de atracție,” a spus Petru. De altfel, ciocolata Dubai a fost un trend viral pe rețelele sociale înainte de a fi introdusă în cofetării, inspirând astfel inovații culinare. Nu este însă prima încercare românească de a combina ciocolata virală cu preparate locale – doi români din Scoția au creat o versiune de desert cu umplutură având gust de colivă.

